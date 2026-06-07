Resultados oficiales ONPE: ¿Cuándo se revela el primer avance porcentual de las votaciones?

Hoy se revelan los resultados de las Elecciones generales 2025 en Perú. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasaron a las segunda vuelta, luego de una primera con numerosas irregularidades (aunque nada comprobado a nivel de fraude) y ahora solo falta el conteo de las entidades oficiales.
Ya a las 5:00 p. m., las encuestadoras dieron los primeros resultados de las Elecciones —Ipsos reveló que Roberto Sánchez habría obtenido 49,3 % y Keiko Fujimori, 50,7 %; Datum dio al primero 49,47 % y a la segunda 50,53 %—, pero los primeros resultados oficiales llegarán más tarde. Ten en cuenta esto.
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- A las 5:00 p. m. de este 7 de junio, las encuestadoras, como Ipsos y Datum, han dado los resultados a boca de urna de esta segunda vuelta.
- A las 8:30 pm, se darán los primeros resultados oficiales, según el conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que revelarán el avance de cómo van los votos a un porcentaje del conteo. Este es el link: https://segundavuelta.onpe.gob.pe/
- A las 9:00 pm, se dará el 100% del conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia con Ipsos, luego del verificado de actas
- A medidos de julio se darán, tras las impugnaciones posibles, los resultados oficiales que confirmarán al nuevo presidente del Perú.
Resultados de las encuestadoras
Ya se han dado los resultados a boca de urna por Ipsos y por Datum, en los canales Latina y América TV, respectivamente. Esto se trata de resultados que estiman estas encuestadoras en base a encuestas que hacen a ciudadanos que votaron a nivel nacional, comúnmente a las afueras de los locales de votación.
Flash electoral Ipsos
Por el lado de Ipsos, estos son los resultados a boca de urna que relevaron.
- Keiko Fujimori: 50,7% de votos
- Roberto Sánchez: 49,3% de votos.
Flash electoral Datum
Por el lado de Datum, estos son los resultados a boca de urna que dieron:
- Keiko Fujimori: 50,53% de votos
- Roberto Sánchez: 49,47% de votos.
Sin embargo, para los primeros resultados oficial, la ONPE ha habilitado la siguiente web , para que los ciudadanos puedan revisar cómo va el conteo de votos: https://segundavuelta.onpe.gob.pe/
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Votación se dio sin irregularidades
Perú ya votó en segunda vuelta de esta fiesta electoral, y, a diferencia de la primera vuelta, esta jornada se dio sin grandes irregularidades y con ya el 100% de mesas instaladas.
Fueron 90 mil 223 mesas de sufragio a nivel nacional que lograron ser instaladas este domingo para la votación de millones de peruanos, según se contabilizó pasadas las 1:00 p. m. en base al reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Es cierto que sí se dieron algunos sucesos puntuales, que pusieron en alerta a los peruanos (dada las narrativas de fraude, que no se probaron, de la primera vuelta), pero el JNE ha rechazado cualquier acusación de manipulación de las elecciones.
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“Rechazamos cualquier narrativa que intente desestimar el proceso electoral”, afirmó el Roberto Burneo, el presidente del JNE. De igual manera también apuntó que se han presentado algunas incidencias reportadas, y cuyas personas involucradas ya han sido identificadas.
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