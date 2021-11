¿Cuándo usar was y were? Aprende su significado en inglés

¡No es tan difícil como parece! No hay límite de edad para aprender un nuevo idioma, y tampoco la pandemia es un impedimento para hacerlo ya que varias instituciones se han acomodado a la nueva normalidad, ofreciendo sus servicios de manera online. Las embajadas y plataformas web de lenguas extranjeras también se han unido a estos cambios, ofreciendo una experiencia única en educación con lecciones virtuales, en su mayoría gratuitas y que entregan certificado por lo aprendido.

Si recién estás experimentando tus primeras clases en el idioma inglés, es posible que ya te hayas presentado el simple past tense. En caso de que no lo recuerdes en su totalidad, no te preocupes, en las siguientes líneas vamos a realizar un repaso general, además de explicarte cómo y cuándo usar was y were. ¿Estás listo?

Primero, ¿qué entendemos por simple past tense? Traducido al español significa pasado simple. Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un determinado tiempo y que ya ha finalizado.



¿CUÁNDO USAR WAS Y WERE?

Hay varios tipos de oraciones que pueden ser de verbo to be, regulares e irregulares. Aquí nos enfocaremos únicamente en las del tipo “verbo to be” que se caracterizan por incluir los verbos “was” y “were”, siendo el primero de estos la versión singular y el segundo la plural.

Esta primera división la haremos según los pronombres en inglés:

Cuando usamos “was” (primera forma del pasado simple en verbo to be) empezamos las oraciones con I, He, She o It.

Para usar el “were” en las oraciones, lo debemos de utilizar junto al You, They o We.

Ejemplo para entenderlo mejor:

- I was at the concert (Yo estaba en el concierto)

- They were at the concert (Ellos estaban en el concierto)

La significado tiene el mismo sentido para ambas oraciones, en plural y singular; el único cambio es la estructura gramatical.

FORMA NEGATIVA DEL WAS Y WERE

Para hacer la formación de la oración negativa, vamos a añadir el término NOT. Incluso, podemos hacer contracciones. Aquí, unos ejemplos.

- I was not at the concert (Yo no estaba en el concierto) | La contracción sería: I wasn’t at the concert

- They were not at the concert (Ellos no estaban en el concierto) | La contracción sería: They weren’t at the concert

¿CÓMO FORMAR PREGUNTAS CON WAS Y WERE?

A diferencia del español, en inglés formamos las preguntas siguiendo este orden: primero el verbo, segundo el pronombre y luego el complemento. No hay que olvidarnos de colocar el símbolo de interrogación solo al final de nuestra oración.

- Was he at the concert yesterday? (¿Estuvo ayer en el concierto?)

- Were they at the concert yesteday? (¿Estaban en el concierto de ayer?)

Ahora, hay algunas fórmulas para crear respuestas cortas con was y were, ya sea en afirmativo o negativo. Solo tenemos que añadirlas junto al NOT en cada oración. Ejemplos:

- Yes, he was / No, he was not / No he, wasn’t

- Yes, they were / No, they were not / No, they weren’t

