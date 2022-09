JEE del Callao concluye que Patricia Chirinos habría vulnerado el principio de neutralidad electoral

Patricia Chirinos es cuestionada por el JEE del Callao.

Patricia Chirinos se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que el último informe del Jurado Electoral Especial del Callao (JEE) concluyera que la parlamentaria sí habría vulnerado el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El coordinador de Fiscalización, Elmer Condori Sonco, sustentó que dichas acciones “constituyen infracciones en materia de neutralidad, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

El informe de fiscalización indica que, en el video difundido por el congresista Hamlet Echevarría durante pleno del Congreso, se observa a Chirinos en “una actividad política”, que se habría realizado el pasado 9 de setiembre, donde se pronunció a favor de las candidaturas de Angélica Ríos a la alcaldía de Ventanilla, y de Cluber Aliaga, al Gobierno Regional del Callao.

“Se observa que la congresista muestra su apoyo a ambos candidatos y a su organización política, además de hacer alusión a un proyecto de ley presentado por ella para la reelección de autoridades en su condición de congresista de la República”, refiere el informe del JEE Callao.

En esa misma línea, la entidad expresó que “si bien las intervenciones (...) no se realizaron en una “actividad oficial” propia de su cargo”, sí hizo alusión “a su condición de congresista, dado que entre sus funciones se encuentra la presentación de proyectos de Ley”.

Lo que también ha llamado la atención de las autoridades, es que durante este evento, en el que ha sido cuestionada la parlamentaria de Avanza País, expresó que había presentado un proyecto de ley para que la candidata Angélica Ríos, una vez en la alcaldía, pueda reelegirse. Dicho proyecto de ley fue presentado por Chirinos al Congreso el 1 de junio de este año.

Vídeo filtrado de Patricia Chirinos.

Ante esta premisa, el JEE Callao concluyó que, lo mencionado por Patricia Chirinos en dicho evento, cumple con la conducta infractora de invocar su condición de funcionaria o servidora pública para “influenciar en la intención del voto de terceros”, dado que alude “su acción congresal de presentación del Proyecto de Ley sobre reelección de autoridades”.

Denuncia de Acción Popular

La bancada Acción Popular denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria a la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) por vulnerar la neutralidad electoral al hacer proselitismo político en favor de candidatos de su partido.

“Congresistas de Acción Popular denunciaron a la congresista Patricia Chirinos ante la Comisión de Ética por transgredir disposiciones de neutralidad de funcionarios y hacer proselitismo político a favor de dos candidatos de su partido, Avanza País”, informaron a través de redes sociales.

Esta denuncia ocurrió un día después de que Chirinos anunciara presentar una denuncia constitucional contra seis congresistas de Acción Popular que están siendo investigados por el caso ‘Los Niños’ en el Ministerio Público.

Patricia Chirinos toma la palabra durante interpelación de Geiner Alvarado en el Congreso de la República. (Congreso TV)

Patricia Chirinos responde

“Yo en ningún momento por mi cargo he tratado de favorecer a la candidata. La presenté como mi amiga y futura alcaldesa de Ventanilla. Si me he equivocado, en todo caso, el congresista que presentó (el video), (Hamlet) Echevarría, debería ir al Jurado Electoral Especial del Callao”, dijo la congresista en declaraciones a Canal N.

Patricia Chirinos manifestó que, si tiene alguna culpa, “que se investigue” y que asumirá las consecuencias si se determina que cometió una falta.

“No trato de cegarme ni de que se olvide lo evidente. Me defenderé y listo. No trato de tapar el sol con un dedo. Que se investigue, no hay ningún problema, creo que todos nos podemos equivocar. No hay problema en reconocerlo”, remarcó.

