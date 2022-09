Patricia Chirinos indicó que congresistas no desean adelanto de elecciones por el sueldo y el poder

Patricia Chirinos indica que los congresistas que no se quieren ir por el sueldo y el poder. Foto: Andina

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, decidió pronunciarse acerca del video difundido por uno de sus colegas en el Parlamento. Asimismo, anunció que está a favor de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero también podría dejar el poder en caso se dé un eventual adelanto de elecciones.

“Estoy dispuesta a dejar el Congreso, no hay ningún problema, no estoy por un interés personal. (Otros congresistas están) por el sueldo mensual, por el pequeño poder que te da ser congresista, por las gollerías… e imagino también que deben haber gastado tiempo y dinero en una campaña que es complicada, pero aquí no estamos para defender nuestros intereses personales”, indicó al programa Al Estilo Juliana.

Cabe resaltar que, algunos congresistas han presentado sus argumentos para que el proyecto de adelanto de elecciones no pase a debatirse en el Pleno. En este sentido, la legisladora Gladys Echaíz mencionó que no existe ninguna crisis y no sabe por qué sus colegas hablan de ello.

Desde otro punto, mencionó que se pondrá a disposición del Jurado Especial de Elecciones del Callao para que investiguen sobre el presunto delito que habría cometido al mostrarse a favor de un candidato de su propio partido.

“He venido a dar la cara, sin ningún temor. Quiero pedir que, si se van a iniciar una investigación, se realicen de una vez. Si debo tener una sanción, por su puesto que la acataré, pero el Jurado debe determinar si es que hay sanción o no”, manifestó.

Además, indicó que estará de acuerdo si se procede a inhabilitarla. “Bueno pues será lo que me mereceré, pero no creo que llegue a tanto, porque también he visto a otros que han hecho lo mismo y simplemente es un jalón de orejas”, agregó.

Por otro lado, indicó que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se disculpó con la legisladora Isabel Cortez, luego de la agresión que sufrió. Asimismo, negó el chat con Alva donde se visualiza que pedía apoyar el proyecto de la congresista Cortez a cambio de disculparla tras el jaloneo.

Patricia Chirinos (Agencia Andina)

Video de la congresista

Esta tarde, el congresista Hamlet Echeverría mostró un video en el que se muestra a la legisladora Patricia Chirinos en un evento de dos candidatos de su partido. Este material fue mostrado durante el debate para censurar al ministro de Transporte y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Por ello, se le acusa a la parlamentaria de realizar proselitismo.

“Vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya hice, presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también, de paso, Angélica. Ya me adelanté”, señaló Chirinos en esta reunión.

Cabe recordar que, ningún funcionario público puede expresar sus preferencias ni su respaldo a una agrupación o candidato en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 082-2022-PCM.

SEGUIR LEYENDO