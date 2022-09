Omar Chehade respalda a Lady Camones por audios con César Acuña: “Es una víctima de todo esto”

Omar Chehade se pronuncia por caso de Lady Camones

Omar Chehade brindó una entrevista el último domingo en el programa Panorama y fue consultado sobre las acciones del partido al que pertenece (Alianza para el Progreso), sobre todo ante el escándalo en que estuvo involucrado Lady Camones y César Acuña. El candidato a la alcaldía de Lima, aseguró que las decisiones y opiniones que tome él son neutrales y que no puede responsabilizarse por terceros.

En esa misma línea, el postulante al sillón municipal, remarcó que lamenta mucho el escenario en donde Camones Soriano fue sacada del cargo por unos audios que se difundieron en donde el líder de APP le solicita que aprobara unos proyectos para beneficiarlo en estos comicios.

“Primero, lamentarlo de Lady Camones porque creo yo que estaba haciendo un buen papel y ha sido una víctima en todo esto, pero más allá de eso yo tengo mi propia opinión. Mi participación es, aunque no lo crean, autónoma. Yo saco cara por mis 42 alcaldes distritales, todo esto es un sacrificio por llegar a la carrera municipal y no podemos ser responsables de acciones de terceras personas, las acciones políticas y penales son absolutamente personalísimos. Nosotros no podemos hacernos cargo de errores o virtudes de terceras personas”, manifestó en conversación con Roxana Cueva.

César Acuña y Lady Camones protagonizaron un escándalo por la difusión de unos audios.

Propuestas de Omar Chehade

OLLAS COMUNES

Omar Chehade, tiene como propósito, en caso llegue al sillón municipal, que la Municipalidad de Lima articule un trabajo directo con los responsables de las ollas comunes en las zonas norte, sur y este de la ciudad capital.

Según su plan de gestión, su objetivo es formular un plan de contingencia que contemple acciones inmediatas en las que la comuna capitalina y los municipios distritales, junto al sector privado y el gobierno nacional, puedan contribuir a aliviar y proteger a las familias más vulnerables de esta jurisdicción.

Explicó que su programa de apoyo a los comedores populares y ollas comunes consignado en el plan de gobierno municipal de APP tiene como fin establecer una conexión directa entre los mercados mayoristas de la capital y productores agrarios de los valles de Rímac, Chillón, Lurín, Huaral y Cañete.

Dentro de este mismo apoyo a las ollas comunes, también tiene como principio, realizar capacitaciones laborales a las responsables de estas organizaciones para que pasen a ser ‘Ollas Productivas’. De igual manera, propone construir y dotar de infraestructura básica a estas organizaciones.

Omar Chehade postula a la alcaldía de Lima por el partido APP y propone establecer conexiones con mercados mayoristas para beneficiar a las ollas comunes

SEGURIDAD CIUDADANA

Sobre este punto tan importante para la sociedad, el candidato a la alcaldía de Lima tiene como misión, coordinación con la PNP, organizar a la población en juntas vecinales a fin de combatir la delincuencia.

En ese sentido, ofrece instaurar beneficios tributarios municipales para los vecinos que permanezcan por lo menos un año de forma activa en las juntas vecinales, hasta llegar al máximo del 40 % en descuentos sobre todos los tributos municipales.

AGRICULTURA EN LIMA

Chehade también busca establecer un programa de apoyo a los agricultores de los valles de Lima y fomentar la agricultura urbana.

Propone, además, promover la inversión privada, a través de la simplificación administrativa y la ejecución de un banco de proyectos.

