Defensoría insta al JEE Lima Centro a investigar vídeo filtrado de Patricia Chirinos mientras hace proselitismo

Vídeo filtrado de Patricia Chirinos.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el vídeo en donde aparece la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, mientras hace proselitismo a dos candidatos de su partido, a puertas de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

A través de su cuenta de Twitter, dicha institución exhorta al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro a investigar lo sucedido ya que los funcionarios y servidores del Estado deben conducirse con neutralidad para no influenciar en la formación del voto de la ciudadanía.

“Respecto a video difundido en el que la congresista Patricia Chirinos participa en acto proselitista y da discurso a favor de candidaturas de un partido, instamos al JEE Lima Centro a investigar hechos en el marco de las normas de neutralidad que toda autoridad debe cumplir”, se lee en publicación de la Defensoría.

“Reiteramos que autoridades, funcionarias/os y servidoras/es del Estado deben conducirse con neutralidad en desarrollo de sus funciones, más aún quienes ejercen los más altos cargos de la nación, para no influenciar en la formación del voto de la ciudadanía”, continúa el hilo.

Hilo de la Defensoría del Pueblo.

Pronunciamiento de Chirinos

Patricia Chirinos se pronunció acerca del vídeo difundido y dijo no tener problemas si es inhabilitada del Parlamento. “He venido a dar la cara, sin ningún temor. Quiero pedir que, si se van a iniciar una investigación, se realicen de una vez. Si debo tener una sanción, por supuesto que la acataré, pero el Jurado debe determinar si es que hay sanción o no”, manifestó.

“Bueno pues será lo que me mereceré, pero no creo que llegue a tanto, porque también he visto a otros que han hecho lo mismo y simplemente es un jalón de orejas”, agregó.

Cabe destacar que el mencionado vídeo fue enseñado por el congresista Hamlet Echeverría en el Pleno del Parlamento mientras se llevaba a cabo el debate de la moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, que se realizó la mañana de este jueves.

En las imágenes se ve a la exvicepresidenta de la Mesa Directiva brindado un discurso a favor de la candidata a la Alcaldía de Ventanilla, Angélica Ríos, y del postulante al Gobierno Regional del Callao, Cluber Aliaga.

Entre otras cosas, se le escucha a legisladora de Avanza País decir que Aliaga es “el mejor candidato que existe en este momento para el Gobierno Regional del Callao” y luego señala a una posible futura reelección de la candidata Ríos.

“Vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya hice, presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también, de paso, Angélica. Ya me adelanté”, señaló Chirinos en esta reunión.

Defensoría insta al JEE Lima Centro a investigar video donde Patricia Chirinos hace proselitismo | VÍDEO: Congresista Hamlet Echever

Al respecto, Echevarría resaltó que las normas electorales prohíben a los funcionarios públicos realizar actos de proselitismo, pese a tener alguna preferencia política.

“Es inconcebible lo que acabamos de apreciar. Pese a que las normas electorales nos prohíben hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo. Nadie puede juzgar las preferencias políticas; sin embargo, hacedores de normas debemos ser los primeros en respetarlas, algo que, a todas luces, la colega no está cumpliendo”, dijo el congresista luego de la proyección.

SEGUIR LEYENDO