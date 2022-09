Coldplay: los 10 mejores momentos que dejaron los dos conciertos de la banda en Lima

La banda británica liderada por Chris Martin ofreció dos conciertos en Perú. (Foto referencial/Reuters)

Dos noches llenas de emoción, energía y hasta lágrimas fueron las que se vivieron el martes 13 y miércoles 14 de septiembre en el Estadio Nacional. Luego de seis años, la banda británica Coldplay ofreció dos conciertos en Perú en marco de la gira ‘Music of the Spheres’, que hizo vibrar a más de 40 mil asistentes y hasta paralizó el tránsito limeño por algunas horas.

En ambas fechas, la peruana Andrea Martínez y Camila Cabello fueron las encargadas de abrir el espectáculo. Desde las 21: 00 horas, los fanáticos esperaron con ansias la aparición de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes tocaron grandes éxitos como “Viva la vida”, “Fix You”, “Yellow”, “Hymn for the Weekend”, entre otros.

1. Largas filas y emoción desmedida

Pero la alegría de ver a Coldplay en vivo se evidenció desde mucho antes. Fans empezaron acampar desde el martes 30 de agosto, a más de dos semanas del primer show. Pese al frío y a la presencia de los revendedores, los seguidores más fieles pernoctaron a las afueras del Estadio Nacional para ser los primeros en entrar.

Lamentablemente, el grupo de casi 20 personas fue retirado por miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes pidieron a los fans que guarden la calma y empiecen a formar su fila dos o tres días antes del concierto. Eso fue exactamente lo que hicieron los seguidores de Coldplay, quienes poco después acamparon nuevamente en los exteriores del coliseo.

Fans de Coldplay pernoctan en exteriores del Estadio Nacional a dos semanas del concierto | ATV

Fans de todos lados del Perú llegaron con colchonetas, sillas plegables y hasta con camas ya hechas para asegurarse un lugar en la fila. Ya cuando llegó el martes 13 de septiembre, se reportó que la cola de ingreso podía dar la vuelta a la manzana de todo el estadio. Las puertas se abrieron recién a las 17: 00 horas.

2. Fans treparon rejas

Aquellos que no consiguieron entradas para la primera fecha de Coldplay en Lima, decidieron jugarse su última carta al saltar el cerco perimétrico del Estadio Nacional. Hombres y mujeres aprovecharon el descuido de los agentes de seguridad para colarse en el concierto. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

“¡Míralos por mí!”, se escucha decir a una jovencita que estuvo en las afueras del lugar viendo a los demás intentar saltar el cerco. Pocos segundos después, apareció el personal de seguridad para atrapar a los escurridizos seguidores. Solo unos cuantos afortunados lograron su cometido.

(Vídeo: Instagram).

3. Chris Martin con chullo peruano

Danny Vidal Gambini llegó al concierto de Coldplay con el único objetivo de entregarle su chullo peruano a Chris Martin, líder de la banda británica. El fanático logró su objetivo luego de lanzar con todas sus fuerzas el gorro andino, que por obra del destino cayó en las manos del vocalista.

“Gracias Coldplay, lo que viví no lo superaré nunca”, contó el fanático en un video publicado en TikTok. Su historia se hizo viral en la plataforma china, logrando más de 400 mil reproducciones. Los usuarios aplaudieron al fan peruano por lograr dicha hazaña.

Fan de Coldplay revela cómo le dio un chullo a Chris Martin. (TikTok)

4. Chris Martin pidió que se apaguen los celulares

En la primera fecha del concierto, el artista británico detuvo unos instantes el show para solicitar a los fanáticos que dejen de lado sus dispositivos móviles y así puedan disfrutar al máximo “A Sky Full Of Stars”. “¿Podemos hacerlo sin celulares, sin cámaras, sin nada? Nada de eso, solo su corazón y su cuerpo”, preguntó en español.

En redes sociales, los usuarios lamentaron que el vocalista principal de Coldplay haya solicitado que se cantara más fuerte. Sin embargo, otro grupo aseguró que Chris Martin suele hacer la misma dinámica en todos los conciertos justo cuando la banda está a punto de tocar dicho tema musical.

Chris Martin pidió a fans dejar los celulares y cantar más fuerte en su concierto | Twitter / Gian Franco Zelaya

5. Pareja de ancianos bailaron al ritmo de “The Scientist”

Como en todo show, los momentos románticos no pueden faltar. Una pareja de adultos mayores, siendo uno de ellos invidente, decidieron bailar “The Scientist”, una de las baladas más icónicas de la agrupación. Las imágenes fueron compartidas en TikTok por una fanática que quedó impresionada por la tierna escena.

Coldplay en Lima: Mujer le narra lo que sucede a su pareja vidente. (TikTok)

6. Peruana logró el sueño de su vida

“Por favor, canten ‘Til Kingdom Come’. Mi sueño es escucharla en vivo”, decía el cartel que llevó una fiel fan al concierto de Coldplay. La joven admiradora jamás imaginó que Chris Martin haría realidad su sueño al subirla al escenario ante la mirada atónita de los asistentes.

“Hoy conocí la envidia”, “Qué suerte tienen algunos”, “Hasta yo me emocioné, qué genial”, fueron algunas reacciones de los usuarios al ver las imágenes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la chica que logró compartir escenario con la agrupación de pop rock y rock alternativo.

Coldplay en Perú: Chris Martin cumple el sueño de una fan al subirla al escenario. (TikTok)

7. Se armó una fiesta cinética

En el 2019, la banda anunció que interrumpía sus giras hasta que estas pudieran ser “sostenibles” con el medio ambiente. El tour ‘Music of the Spheres’ se ha caracterizado por ser ‘ecorresponsable’ al generar electricidad mediante paneles solares, un suelo cinético y el pedaleo de sus fans.

Es por ello que, en ambas fechas, Coldplay pidió la participación de 100 voluntarios peruanos, quienes generaron electricidad y dieron pie a una fiesta cinética. La iniciativa fue aplaudida por los usuarios.

Más de 100 voluntarios generaron energía de manera sostenible en los conciertos de Coldplay. (TikTok)

8. Venta de entradas falsas

Pero no todo fue alegría. Los revendedores aprovecharon la ilusión de los fanáticos para vender tickets falsos a las afueras del Estadio Nacional. Diversos usuarios denunciaron esta modalidad de estafa en TikTok, en un intento de alertar a otros seguidores que no lograron conseguir entradas.

“Te venden entradas y a la hora de ingresar no permite porque alguien ya ingresó con el QR. Ellos venden a varios la misma entrada. Fueron muchos los que fueron estafados. No hay forma de darse cuenta hasta que estás por ingresar”, explicó la usuaria @madech2.

Historias como esta se repitieron en la plataforma china. Incluso, se viralizaron imágenes de una pareja llorando a las afueras del coliseo, puesto que se dieron con la amarga sorpresa que sus boletos eran falsos.

Pareja lloró tras haber sido estafa con entradas falsas para el show de Coldplay | TikTok/@conciertours

9. Coldplay declaró su amor por el Perú

La banda liderada por Chris Martin cerró con broche de oro su segundo y último concierto en Perú con un momento que hizo vibrar los corazones de todas las personas que asistieron la noche del miércoles 14 de septiembre.

“Estoy tan feliz de estar acá en Perú (...) Tenemos suerte y a Dios gracias por todo. Estoy tan feliz de estar aquí, de cantar mis canciones con ustedes. ¡Oh, Perú, estoy enamorado de ti! ¡Olé, olé, olé! Gracias totales”, entonó el cantante británico en español.

(Vídeo: Twitter).

10. Fans a las afueras del hotel

Los fans se enteraron de que los integrantes de Coldplay se encontraban alojados en el hotel Belmond, ubicado en Miraflores, Muchos de ellos se acercaron a los exteriores del establecimiento para conocer a Chris Martin y los demás miembros de la agrupación. Solo unos cuantos afortunados lograron conseguir el saludo de los artistas.

Fanáticos de la banda británica, Coldplay, se hicieron presentes en los exteriores del Miraflores Park Hotel. Video: Carlo Fernández.

