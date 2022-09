Coldplay: Figuras de la farándula peruana asistieron al concierto de la banda británica

Karen Schwarz, Alessandra Fuller, Ezio oliva y más estuvieron disfrutando de Coldplay en Lima. (Instagram)

Los últimos 13 y 14 de setiembre se llevaron a cabo los conciertos de Coldplay en Lima y miles de fanáticos no dejaron de asistir a uno de los espectáculos más esperados del año. Los seguidores de la banda británica hicieron retumbar el Estadio Nacional y entre los asistentes no faltaron algunas figuras de la farándula peruana que también corearon las mejores canciones del grupo liderado por Chris Martín.

Los shows que estuvieron llenos de emociones, momentos románticos, pedidos especiales y más, tuvo como telonera a la cantante Camila Cabello, quien también era esperada por muchos para entonar sus temas en vivo. A través de las redes sociales, se pudo capturar a los diferentes personas del espectáculo peruano que estuvieron disfrutando cada minuto de las presentaciones.

El portal de ‘Instarandula’ en Instagram se encargó de publicar las fotos que sus fieles seguidores le enviaron por mensaje. Fiorella Rodríguez fue captada en el concierto de Coldplay conversando con la gente a su alrededor y no se perdió ningún minuto.

Fiorella Rodríguez en el primer concierto de Coldplay. (Instarandula)

Otra que no dejó de asistir fue Alessandra Fuller en compañía de su pareja y una amiga. La actriz compartió en las historias de su Instagram varios fragmentos de lo que fue el concierto y se mostró muy feliz de haber sido invitada por una reconocida marca de tecnología.

Incluso, se animó a hacer un sorteo de último minuto en sus redes sociales para la segunda fecha de Coldplay en Perú. “Te amo para siempre Coldplay. Gracias por esta increíble experiencia”, escribió sobre una foto de ella muy emocionada por todo lo que vivió.

Alessandra Fuller en el concierto de Coldplay de Lima. (Instagram)

La pareja conformada por Karen Schwarz y Ezio Oliva estuvieron en la zona campo y fueron grabados por algunos asistentes mientras conversaban antes de que inicie el show. Cabe mencionar que, tanto la exreina de belleza como el cantante quisieron compartir su experiencia con sus seguidores y realizaron transmisiones en vivo en sus cuentas de Instagram mientras Chris Martin deleitaba a sus fanáticos con su voz.

Ezio Oliva y Karen en el concierto de Coldplay. (Instarandula)

Si bien, el periodista Samuel Suárez no es un personaje de la televisión, su asistencia al concierto se suma a esta lista, pues sus opiniones y destapes sobre las figuras de la farándula se han llevado varios titulares. El exreportero de Latina llegó con su hermana al Estadio Nacional para corear los temas “Fix You”, “The Scientist”, “Yellow” y más desde la tribuna.

“Me tocó disfrutar del concierto en la zona inframundo con mi hermanita Sara y lo disfruté muchísimo. Era la primera vez que estaba en uno sin estar correteando faránduleros detrás de la noticia. En todos mis años de reportero he ido a cientos de espectáculos, peor no disfruté ni uno, me veían en la puerta haciendo guardia a famosos y buscando entre la gente algún arrumaco o chape. Ahora sí me la pasé bien”, escribió.

Samuel Suárez en el concierto de Coldplay. (Instarandula)

Finalmente, Natalia Vértiz y Bruno Pinasco pudieron conocer de cerca a los integrantes de la banda inglesa. Aunque no llegaron a quedarse para disfrutar del concierto, cada uno tuvo un importante rol. La exreina de belleza los entrevistó para su programa ‘En Boca de Todos’ y el conductor televisivo hizo lo mismo para su canal de YouTube.

Natalie Vértiz y Bruno Pinasco entrevistando a Coldplay. (Instagram)

