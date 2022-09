Natalia Salas y su lucha contra el cáncer de mama: mastectomía podría salvarle la vida

Natalia Salas padece cáncer de mama de tipo luminal A, por lo que será sometida a una mastectomía. (Instagram)

Con miedo, pero llena de esperanza. A las 9: 00 horas, la actriz peruana Natalia Salas entrará al quirófano para someterse a una mastectomía; es decir, a la extirpación de uno de sus senos. Esta cirugía supone el primer paso de la artista nacional en su larga batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que se le detectó hace unas semanas.

“Mi diagnóstico es cáncer de mama y requiero requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea, me tengo que quitar toda la mama (...) Estuve triste, pero ahora veo todo con mayor positividad. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, señaló en sus historias de Instagram el martes 6 de septiembre.

La noticia cayó como un balde de agua fría a sus seguidores y a sus compañeros del gremio artístico. Nadie imaginó que Natalia Salas, a sus cortos 35 años y recién convertida en madre primeriza, afrontaría una neoplasia. Magaly Medina, Anahí de Cárdenas, Rossana Fernández Maldonado, Úrsula Loza, Melanie Urbina, entre otras figuras, le enviaron mensajes de aliento.

Este apoyo impactó positivamente en la actriz peruana, quien no perdió en ningún momento la esperanza de recuperarse pronto. “Tengo un hijo hermoso, tengo una familia por la cual luchar, por la cual esforzarme. No quiero que me vean bajoneada”, manifestó en entrevista con el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“Es alucinante la cadena que se pueda armar de buenos deseos, de amor, respeto, empatía y en un momento como este, una mujer necesita la mayor cantidad de empatía. Ha sido muy bonito y gratificante. Pienso que un diagnóstico como el mío puede servir para que muchas personas tomen conciencia”, señaló también para Infobae.

Nervios antes de la cirugía

Según le dijeron sus doctores, Natalia Salas padece de un cáncer tipo Luminal A. “Es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos”, contó. Es por ello que se le programó una mastectomía general para este sábado 10 de septiembre en una clínica local.

La actriz tiene en claro que el procedimiento quirúrgico no necesariamente eliminará el cáncer de raíz. Luego de la intervención, deberá ser evaluada por los doctores para saber si necesita quimioterapia, radioterapias o pastillas. Sea cual sea el resultado, Natalia tiene fe en que saldrá victoriosa de la sala de operaciones.

“Estoy como ansiosa, la sensación que tengo constantemente es cuando te vas a subir a la montaña rusa. (....) Pero a mí no me gusta bajonearme porque siento que somos energía y cómo te sientes o cómo estás, te lo proyectas. No creo que algo salga mal porque los doctores son súper capos”, expresó a nuestro medio.

Le dijo adiós a su cuerpo

La noche del viernes 9 de septiembre, a pocas horas de su mastectomía, Natalia Salas compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de una de las partes de su cuerpo. Además, agradeció a sus fans por apoyarla de principio a fin en este difícil proceso.

“Hoy es el último día que habito este cuerpo como lo conocía… Con sentimientos de gratitud dejo ir a esta teta que dio tanta vida. Que alimentó a mi regalo más Preciado por año y medio: mi Leandro. La abrazo, y la dejo ir. El primer paso para este camino que empieza mañana”, señaló en un inicio.

“Hoy doy paso a una nueva versión de mi que luchará como nunca ha luchado y será poderoso…. renovador. Y triunfador. Gracias por tantas muestras de amor, apoyo, oración y más”, finalizó.

