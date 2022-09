Natalia Salas explica por qué ya no tendrá más hijos con su pareja Sergio Coloma

Natalia Salas será inducida a la menopausia para recibir el tratamiento contra el cáncer. (Instagram)

Natalia Salas ya se encuentra en su casa luego de someterse a una mastectomía el último sábado 10 de setiembre debido a su cáncer de mama. La actriz ha mostrado una actitud optimista desde que anunció que la habían diagnosticado con dicha operación y no ha dejado de utilizar sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores.

Por ello, se tomo unos minutos para interactuar con los usuarios de Instagram a través de la famosa cajita de preguntas y sorprendió al revelar que ya no tendría más hijos. Como se recuerda, la artista es madre de un pequeño de dos años al cual nombró Leandro, fruto de su relación con Sergio Coloma, quien no ha dejado de estar a su lado en esta difícil etapa apoyándola en cada momento y dedicándole tiernos mensajes.

Este 14 de setiembre, Natalia Salas contó que sus planes de volver a ser madre por segunda vez quedaron en el pasado, pues la inducirán a la menopausia para que el tratamiento a su cáncer sea todo un éxito. Si bien, la también cantante de 35 años señaló que podría intentar quedar embarazada aproximadamente en 10 años, su decisión ha sido quedarse solo con un primogénito.

“Ya no. Me tienen que inducir a la menopausia para darme el tratamiento. Como este cáncer es hormonal... debo dejar de producir hormonas mientras recibo el tratamiento. Podría intentar después, como en 7 o 10 años, y no la hago. Así que Leandro será mi hijo único”, escribió esta mañana.

Natalia Salas será inducida a la menopausia para recibir el tratamiento contra el cáncer. (Instagram)

Recordemos que, durante una entrevista en “Todos sanamos”, podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva, Natalia Salas confesó que sus deseos de convertirse en madre no siempre estuvieron presentes. De hecho, hubo una época en la que consideró seriamente no tener hijos nunca.

“Es bien loco, pero a mi la maternidad o el llamado maternal me llegó bien tarde. Yo no quería ser mamá. Crecí diciendo que iba a ser la tía borracha y chévere de mis sobrinos. La tía consentidora, la tía de los gatos. Es más, yo tengo cuatro gatos porque así de decidida estaba en no tener hijos”, manifestó en el espacio digital.

No obstante, cambió de parecer cuando conoció a su prometido, Sergio Coloma. Una vez se enamoraron, la recordada Andrea de ‘Al Fondo Hay Sitio’ supo que quería formar su propia familia al lado de su pareja. Para ello, tuvo que trabajar en los problemas emocionales que arrastraba desde su niñez.

Natalia Salas confiesa que no deseaba convertirse en madre | VIDEO: Youtube / Todos Sanamos. Créditos a Lizbeth Cueva.

Se rapará el cabello y se hará microblading

La artista concedió una entrevista a Infobae para hablar un poco más de su estado de salud y como está sobrellevando la noticia de ser una paciendo con cáncer. En medio de sus declaraciones, reveló lo que hará con su cuerpo cuando comience la quimioterapia. Y es que, la artista e rapará el cabello y se realizará el famoso ‘microblading’ en las cejas para no quedarse sin pelo y así poder seguir participando de ‘Las Chicas del 4to C”, una obra musical que estrenará a fines de setiembre y cuenta con la presencia de Salas en su elenco.

Como es de conocimiento, una de las consecuencias de las sesiones de quimio es la pérdida del vello en varias partes del cuerpo. Sin embargo, Natalia Salas ya tiene todo planeado para no dejar de trabajar, ya que pedirá una peluca y se hará la técnicas del maquillaje permanente que rellena con color las áreas deseadas de la zona.

“Ya hablé con la productora para conseguirme una peluca porque voy a tener quimioterapias, entonces ni bien empiece las quimios me voy a rapar y me voy a hacer microblading para no quedarme pelona de las cejas”, dijo para nuestro medio.

SEGUIR LEYENDO