Natalia Salas se quiebra al hablar de su enfermedad y asegura que no parará hasta tocar la campana de la victoria

Una mujer fuerte no es la que no llora, sino la que lucha hasta el final. Así es Natalia Salas, quien desde que reveló a sus seguidores que tenía cáncer de mama no ha dudado en resaltar que agotará hasta la última posibilidad para superar esta enfermedad. Este sábado 10 de septiembre, la actriz se sometió a una extirpación de seno y posteriormente seguirá una serie de quimioterapias.

Previo a esta intervención, Natalia Salas concedió una entrevista al programa ‘Domingo al Día’, donde se permitió quebrarse y mostrar su lado más sensible. La joven confesó que tiene miedo y que hoy en día, su gran fuerza es su esposo Sergio Coloma.

La artista indicó que se dio cuenta que algo extraño estaba pasando en su cuerpo cuando dejó de dar de lactar a su hijo, al intentar sacarse la leche para que no le diera mastitis, empezó a sangrar. Al ver esto, Natalia Salas acudió a un médico creyendo que se le había infectado el tejido mamario, sin embargo, el diagnostico fue mucho más grave. “No, era cáncer de mama”, indicó la actriz.

“Tengo una gran red de soporte. Yo desde antes de ser mamá, yo agradecía mucho a Dios y a la vida por haber conocido a Sergio porque es un gran hombre, un extraordinario papá y es un gran marido. Esto que está pasando es duro para él también, dónde te enseñan a tener una pareja oncológica, en ningún sitio”, indicó Salas.

La recordada intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ es consciente que tiene todavía mucho camino por recorrer, y con este proceso se da cuenta que todo “cobra sentido”, pues piensa mucho en su familia.

“Estoy encontrando en él (Sergio) las fuerzas pata continuar. A veces le digo, ‘tengo miedo’ (se quiebra), y me dice: yo sé”, declaró Natalia mientras seca sus lágrimas.

En otro momento, la artista indicó cómo enfrentará el cáncer. En primer lugar, ha tomado la decisión de raparse el cabello. “Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo”, indicó.

No parará hasta tocar la campana

Asimismo, indicó que ya ha visualizado que vencerá el cáncer y tocará la campana de la victoria, aquella que Anahí de Cárdenas tocó hace unos amos cuando culminó con éxito sus quimioterapias.

“Hay que tener mucha valentía y mucho coraje, y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta, y que hay una sonrisa, unos ojos, unos brazos y que vale la pena transitar todo eso”, remarcó

Como se recuerda, Natalia Salas viene recibiendo los mensajes de aliento de diferentes artistas del medio y de sus miles de seguidores. En conversación con Infobae, señaló que seguirá compartiendo con sus fans esta etapa de su vida, pero teniendo mucho cuidado.

“Hay cosas que no voy a poner, van a ver algunas cosas que si y otras que no. Cosas muy fuertes, no, no planeo salir llorando. Dentro de la verdad, voy a mantener la línea de no pasarme y no caer en la exposición”, señaló.

¿Qué es la campana de la victoria?

La campana de la victoria es una especie de símbolo de esperanza ante la posibilidad de vencer el cáncer. Cuando un paciente oncológico termina un tratamiento de forma exitosa toca esta campana, esto ocurre porque es un momento para celebrar una victoria frente a esta enfermedad. Significa el cierre simbólico de un proceso duro y arduo.

