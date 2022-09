Natalia Salas protagonizó divertido TikTok junto su pareja luego de operación por cáncer de mama | TikTok

La actriz peruana Natalia Salas compartió con sus seguidores un divertido video en TikTok, en donde aparece bailando junto a su pareja Sergio Coloma. El clip fue grabado desde una clínica limeña, en donde se le extirpó uno de sus pechos para evitar la propagación del cáncer de mama que padece.

Como se sabe, la recordada Andrea de ‘Al Fondo Hay Sitio’ suele realizar retos de baile todos los lunes. Sus videos se han vuelto virales en la plataforma no solo por su gran química con su pareja, sino también por su ya conocido “Sergiooooooooo”, frase que utiliza siempre para invitar al padre de su hija a divertirse con ella.

Es por ello que, pese haber sido sometida a una mastectomía la mañana del sábado 10 de septiembre, Natalia no perdió la oportunidad y grabó desde su habitación un nuevo episodio. Como se puede ver en las imágenes, el fotógrafo efectuó varios pasos de baile, no tan bien coordinados, con tal de hacer reír a la actriz peruana.

Natalia Salas y su pareja Sergio Coloma subieron nuevo video en TikTok.

Los usuarios aplaudieron a la pareja por mantener el buen humor pese a estar atravesando por un difícil momento. Como se sabe, Natalia Salas deberá ser examinada por los doctores, quienes determinarán cuántas sesiones de quimioterapia necesita para combatir el cáncer de mama.

“Eso es amor, recupérate pronto Natty”, “Lindos, mucha fortaleza para ambos y sé que de esta saldrán más fuertes”, “Ni en el hospital se queda quieta, lo máximo”, “El compañero perfecto, un abrazo y mucha bendición para tu pronta recuperación”, expresaron los internautas en la caja de comentarios.

Fans de Natalia Salas aplauden su nuevo video. (TikTok)

Romántico mensaje de Sergio Coloma

Luego de la operación, Sergio Coloma, padre del único hijo de Natalia Salas, le dedicó unas tiernas palabras a la actriz peruana. “Esta es Natalia”, fue el título que le puso el fotógrafo a su texto, en el cual contó una pequeña historia sobre su amada.

“La chica de la que me enamoré, tenia algunas pocas horas de operada y ya en su cuarto de la clínica, estaba así, mandándole fotos a sus amigas, y es que ella es así, siempre verá el vaso medio lleno”, se lee en las primeras líneas de su texto en referencia a una foto de Natalia haciendo una mueca graciosa en la cama de la clínica.

“Pude acompañarla antes que la suban a su cuarto, cuando pensaba que estaba media dormida, me mira y me dice ¡NO ME ACUERDO!. La miro con una ternura ingenua (pensando que estaba alucinando por la anestesia) y me dice ‘hay una parte de la obra que no me acuerdo, la estoy repasando toda en mi cabeza y me he olvidado de esta parte, escríbele a Gina Yangali y que te pase el guion por pdf’ y así lo hice, Natalia no tenia mas de 3 horas de haber sido operada. Y es que ella es así, ama su trabajo, lo disfruta, lo vive”, agregó.

Sergio Coloma resalta la fortaleza de Natalia Salas tras su operación. (Instagram)

