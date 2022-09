Fan de Coldplay compró en reventa y terminó con entrada para show de Luis Fonsi: “Me estafaron”

Revendedor estafó a fan de Coldplay con una entrada vencida para el concierto de Luis Fonsi.

Coldplay ofreció dos conciertos en Lima, el pasado martes 13 y miércoles 14 de septiembre. Lamentablemente, cientos de peruanos se quedaron con las ganas de ver a su banda favorita en vivo, pues la gran mayoría de ellos terminó siendo estafados por los revendedores de entradas. Ese fue el caso de Luis, un joven que perdió todos sus ahorros al ser engañado hasta en dos oportunidades.

El fanático de la banda británica no logró comprar sus boletos a través de la plataforma de Teleticket debido a la alta demanda. Desesperado por ver a Coldplay en vivo, optó por confíar en un desconocido que contactó por Marketplace, quien le vendió dos entradas a S/ 90 cada una. Recordemos que el boleto más barato del concierto (Tribuna Norte) costó, originalmente, S/ 172.

“Me envía sus datos, me da pruebas, entonces yo confié porque ya había comprado anteriormente dos entradas con seguridad, que fueron las de Sebastián Yatra y las de Avril Lavigne, en ese caso las personas fueron muy sinceras”, señaló en diálogo con La República.

El bajo precio de las entradas alertaron a los amigos de Luis, quienes le recomendaron que investigara a fondo al revendedor. Fue así que descubrió que había sido estafado, pues otros usuarios denunciaron en redes sociales que ese mismo usuario les había vendido entradas falsas con tickets para los conciertos de Bad Bunny y Billy Idol.

A pocas horas del concierto de Coldplay, los revendedores duplicaron el precio de las entradas originales.

Víctima de un segundo fraude

El entusiasta fan no perdió la fe y volvió a contactarse con un segundo revendedor en la plataforma de compra y venta de Facebook. Esta vez, se aseguró de tener su nombre completo, DNI y todas las pruebas que demostraran que sus boletos no eran falsificados. “Yo le di mi último ahorro, que eran 200 soles, le deposité, me mandó la entrada en PDF, estaba emocionado, les dije a todos mis amigos que iba al concierto”, narró.

Una vez llegó el día del concierto, Luis se dirigió confiado al Estadio Nacional, listo para entonar “Yellow”, “The Scientist” y “Viva La Vida” a todo pulmón. Sin embargo, su sueño se derrumbó cuando los encargados le informaron que había sido estafado, pues su entrada no era válida para el show de Coldplay, sino para el de Luis Fonsi, que aconteció el 15 de junio.

“Ya había pasado el primer filtro, me revisaron todo, pero cuando llegué a la puerta, escanearon y me dijeron que era falsa, los de Teleticket me dijeron que era una entrada de Luis Fonsi y que solo la habían editado con los datos de Coldplay”, recordó.

Coldplay brindó dos espectaculares conciertos este 13 y 14 de septiembre.

“En ese momento quería llorar de impotencia por la frustración de estar a un paso de entrar, ya estaba cantando Camila Cabello. Cuando salí, fue un mar de lágrimas, a mí me estafaron con 200 soles, pero había gente a la que le robaron 400, 1.500, hasta 2.000 (...). No puedo ver nada de Coldplay, me hace recordar ese momento. Justamente yo vi mucha gente llorando en las comisarías también, habían estafado a mucha gente, un mar de lágrimas tremendo, cómo pueden aprovecharse de la desgracia de otros. ¿Cómo el peruano puede ser tan malo?”, agregó.

Según relató Luis, jamás desconfió del revendedor, identificado como Erson Castro Linares, porque este permaneció en redes sociales con su nombre original, a diferencia del primero que desapareció de Facebook al ser descubierto.

SEGUIR LEYENDO