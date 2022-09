Urresti y López Aliaga intercambian puyazos y se dicen “misógino” y “pobre miserable”

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga intercambian puyazos (Latina Noticias)

Daniel Urresti, de Podemos Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, los dos candidatos que lideran las encuestas para la alcaldía de Lima Metropolitana, no dejan de intercambiar puyazos y ataques durante sus declaraciones a la prensa luego de realizar recorridos en algunos distritos de Lima, como parte de su campaña.

“Misógino”

Luego de que Daniel Urresti se reafirmó en la millonaria denuncia (por 34 millones de soles) que está presentando contra Rafael López Aliaga por difamación al afirmar que él había asesinado al periodista Hugo Bustíos, el lunes, el candidato de Renovación Popular respondió a lo anunciado por Urresti calificando su actuar como la acción de “una niña engreída”.

“El que se pica pierde. Parece una niña engreída, realmente. Eso no es de hombres. Si todo va a ser de juicio, empecemos si quiere (...) Él se ha dedicado toda la campaña a ponerme memes recontra agresivos. Pone ‘trafael’. Yo podría ponerle también una denuncia”, declaró el lunes López Aliaga a Latina Noticias, luego de exponer sus propuestas al Colegio de Abogados de Lima.

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga lideran encuestas para la alcaldía de Lima. | Foto: Agencia Andina

El martes, fue Urresti quien respondió a López Aliaga y calificó de misógino su comentario tras realizar un recorrido por el mercado San Francisco en el distrito de Villa María del Triunfo.

“Qué otro adjetivo podría decir un misógino. ¿Hablar de “niña engreída” en este momento en que la mujer está empoderada?”, señaló a Latina Noticias.

Además, también se refirió al calificativo de “alcalde de los cerros” con el que López Aliaga espera que lo reconozcan.

“Te he visto subir las escaleras al segundo piso y llegas con las justas. Le falta aire. Y me dice que ha recorrido los cerros. Usted va a ser el alcalde de los cerros, pero de los cerro de dólares que piensa usted ganar”, comentó.

Por otro lado, explicó que el plan de seguridad ciudadana que plantea será financiado con 654 millones de soles que saldrán del presupuesto de la municipalidad. “400 millones van a salir del gasto corriente y lo vamos a usar para pagar el alquiler de los patrulleros y de las motos”, indicó.

Añadió que los otros 254 millones serán tomados de proyectos menos urgentes que aplazará por un año.

“Pobre miserable”

Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, estuvo en Chosica continuando con su campaña. Desde ahí, respondió a Urresti por llamarlo “el alcalde de los cerros de dólares”.

“Pobre miserable. Él no sabe lo que es entregarse al pueblo y dar su vida por la gente. Yo podría estar muy tranquilo. Pero el señor Urresti busca esto para buscar un sueldo. Por qué no emprende, no pone una bodega, un negocio propio, porque es un incapaz”, expresó a Latina Noticias.

También aprovechó para explicar su propuesta del tren de Chosica al Callao que, según menciona, sería usado para que las personas se trasladen al centro de Lima en las mañanas y regresen a su casa en las tardes.

“Son convoyes que van saliendo cada cuarto de hora, como se hace en cualquier potencia mundial. Lo bueno de Chosica es que ya tiene los rieles y no se usan para transporte de pasajeros y es barato”, mencionó.

También dijo que de ganar las elecciones buscará renegociar el contrato del peaje de la autopista Ramiro Prialé.

SEGUIR LEYENDO