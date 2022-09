Elecciones 2022: López Aliaga pidió disculpas a Mónica Delta por expresiones inadecuadas en elecciones pasadas

El candidato a la alcaldía de Lima se disculpó por sus palabras inadecuadas que usó en el 2021 en contra de la conductora de Latina

Durante el debate electoral que se desarrolló el último domingo y que se transmitió por la señal de Latina, el candidato municipal por la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, ofreció unas disculpas a Mónica Delta por las expresiones inadecuadas que dijo en los comicios anteriores cuando él postulaba para ser mandatario del Perú.

Aprovechando los últimos minutos de su alocución, el líder de Renovación Popular, indicó que espera que la conductora le acepte dichas disculpas.

“Reitero mis disculpas Mónica por las expresiones inadecuadas utilizadas en el pasado, en la campaña electoral anterior y que han herido a tu persona. Lo lamento mucho, reitero mis disculpas y espero las aceptes”, expresó el candidato en lo último de su discurso tras despedirse de la audiencia.

A pocas semanas de que se realicen las elecciones municipales y regionales, en este debate también participaron los candidatos Daniel Urresti, Elizabeth León, George Forsyth, Gonzalo Alegría, Yuri Castro y Omar Chehade.

¿Qué le dijo López Aliaga a Mónica Delta en las elecciones pasadas?

Como se recuerda, en los comicios electorales del 2021, Rafael López Aliaga se encontraba postulando para la presidencia del Perú, durante el debate que se realizó en el mes de marzo del año pasado, el candidato tuvo duros calificativos contra la conductora de Latina.

“Es parte de la mermelada del Perú, esa señora vive de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Esa señora tiene fotos con (Martín) Vizcarra, un montón, la señora ha sido la fan de Vizcarra, hay un montón de fotos amorosas”, se le escucha decir al postulante a la Presidencia.

Estas declaraciones fueron rechazadas tajantemente porque se cometió una falta de respeto hacia Delta y porque en ningún momento el excandidato presidencial mostró evidencia de lo dicho. En aquel entonces, la exministra de la Mujer, Ana Jara, se pronunció y cuestionó el actuar de López Aliaga.

“Me sumo a la solidaridad con Mónica Delta. Nada ni nadie tiene el derecho de mancillar las honras, en ningún escenario, menos aún en una campaña política. Agresiones verbales que no corresponde a quien aspira a un cargo público. Me asombra el silencio ensordecedor de los demás”.

Daniel Urresti vs. Rafael López Aliaga

El candidato de Renovación Popular (Rafael López Aliaga) le preguntó a su contrincante de Podemos Perú (Daniel Urresti): “¿Cuál era su rol en Huanta cuando murió acribillado y salvajemente este periodista de la revista Caretas? Ante ello, Urresti respondió: “Señor López, usted en sus redes sociales el 2 de mayo aseguró categóricamente que yo había asesinado al señor Hugo Bustíos y abusé sexualmente de una mujer”. Como eso es absolutamente falso, lo denuncié por difamación agravada y estoy pidiendo una reparación civil de S/34 millones, que sé que usted lo tiene y lo vamos a usar para las ollitas comunes”, manifestó en el debate transmitido por Latina.

“A pesar de que como ministro del Interior he podido escuchar las alucinaciones de cientos de drogadictos y personas alcohólicas, ninguna ha llegado a aparecer a este tipo de alucinación que manifiesta el señor López Aliaga. Le repito, nos vamos a ver el 16 de septiembre (…) pero como no tiene ninguna prueba, solamente es su mente que está confundida, y lo siento mucho porque esa es una enfermedad. Ahí lo quiero ver cuando no tenga las pruebas”, aseguró el candidato de Podemos Perú.

