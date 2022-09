Coldplay y la emotiva participación de Moisés Piscoya, intérprete de señas, en los conciertos en Lima

Coldplay y la emotiva participación de Moisés Piscoya, intérprete de señas | Twitter

Moisés Piscoya, conocido por ser el intérprete oficial del gobierno peruano para personas sordas, participó en los dos conciertos de Coldplay, acontecidos el martes 13 y miércoles 14 de septiembre. Su trabajo fue aplaudido por los cibernautas, quienes lo grabaron desde lejos apenas lo reconocieron.

“Hoy disfrutaré mucho más y como nunca, hacer mi trabajo”, informó Piscoya en Twitter poco antes de asistir al Estadio Nacional. Una vez llegó al coliseo, se encargó de que todos los fans con discapacidad auditiva disfrutaran del show de principio a fin.

Pero el momento más emotivo fue cuando Coldplay tocó “Yellow”, una de las canciones más icónicas de la agrupación británica. Moisés tradujo el tema musical con pasión, pues es una de sus favoritas. Las imágenes se volvieron virales en Twitter.

“Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado. Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de Coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo. Es tan fácil hacer accesible TODO. No hay excusa, así los sordos no quedan fuera”, comentó en dicha red social.

Mensaje de Moisés Piscoya. (Twitter)

Otro emotivo momento

Como en todo show, los momentos románticos no pudieron faltar. Una pareja de adultos mayores, siendo uno de ellos invidente, decidió bailar “The Scientist”. Las imágenes fueron compartidas en TikTok por una fanática que quedó impresionada por la tierna escena.

Coldplay en Lima: Mujer le narra lo que sucede a su pareja vidente. (TikTok)

Exitosos conciertos en Lima

Chris Martin llegó a Perú junto a su banda Coldplay y causó gran emoción entre sus fanáticos, quienes contaron las horas para asistir a uno de los conciertos más esperados del año. Como se sabe, el grupo regresó a Lima para brindar dos conciertos los días 13 y 14 de septiembre. En ambas fechas, los fanáticos peruanos hicieron vibrar el Estadio Nacional y demostraron todo el amor a su banda favorita.

Pero la agrupación británica también se mostró agradecida con Perú por tan cálido recibimiento. Es por ello que en la segunda fecha, el líder de la banda derritió el corazón de todos los peruanos al dedicarle una canción a la patria.

“Estoy tan feliz de estar acá en Perú (...) Tenemos suerte y a Dios gracias por todo. Estoy tan feliz de estar aquí, de cantar mis canciones con ustedes. ¡Oh, Perú, estoy enamorado de ti! ¡Olé, olé, olé! Gracias totales”, entonó el cantante británico en español.

Coldplay ofrece su segundo concierto en Lima. (Instagram)

