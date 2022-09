El tierno gesto de Camila Cabello con fans peruanos luego del concierto de Coldplay en Lima

Camila Cabello y su tierno gesto con fans peruanos | Instagram. Créditos a Camila Cabello Perú.

Este miércoles 14 de septiembre se llevó a cabo el segundo concierto de Coldplay en Lima, en donde Camila Cabello se presentó como artista invitada. La cantante de origen cubano-estadounidense sorprendió a sus fanáticos en la última fecha del show, acercándose a los que no pudieron entrar al Estadio Nacional.

Cerca a las 21: 00 horas, luego que Cabello terminara con su presentación, un grupo de fans se instaló en los exteriores del recinto. Pronto se vio a la intérprete de “Señorita” acercándose a la multitud junto a miembros de seguridad, alegrando a sus seguidores por tomarse el tiempo de saludar a quienes la iban esperando por horas.

Camila Cabello recibió carteles, peluches, flores, libros y más regalos. Incluso, hubo quienes se animaron a entregarle dulces peruanos, incluida la clásica Inka Cola. Por su parte, la cantante firmó autógrafos y se tomó instantáneas con sus fieles fanáticos, siempre con una sonrisa de oreja a oreja.

Finalmente, posteó en sus redes sociales el cartel que le dio una de sus fans, en donde dice “Perú needs Familia Tour (El Perú necesita Familia Tour)”. “Me muero de ternura, amo”, reaccionó así la exintegrante de Fifth Harmony en su plataforma.

Camila Cabello compartió en sus redes sociales cartel de fan peruana. (Instagram)

Como se sabe, “Familia” es el tercer álbum de estudio de Camila Cabello, lanzado en abril de 2022. Incluye éxitos como “Bam Bam”, “Hasta Los Dientes”, “Don’t Go Yet”, “Psychofreak”, entre otros. La intención de la artista fue homenajear sus orígenes latinos.

Causó sensación en Lima

Camila Cabello aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la madrugada del 13 de septiembre. Como se sabe, se presentó como telonera en los dos conciertos de Coldplay en Lima, acontecidos el martes 13 y miércoles 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

Cerca a las 1:00 horas, una multitud de fans se instaló a las afueras del aérodromo para esperar la llegada de Cabello. Los usuarios compartieron imágenes en la red social Twitter, en un intento de comunicarse con otros seguidores para conocer la ubicación exacta de la compositora.

Lamentablemente, ninguno de ellos logró ver a Camila Cabello pese a la larga espera. La cantante fue trasladada en un auto privado al hotel Marriott, ubicado en Miraflores. Desde allí, se disculpó con sus fans por no haber salido a saludarlos. “Guy I didn’t see you. Im sorry! (Chicos, no los vi. ¡Lo siento tanto!) Los quiero mucho mucho”.

La disculpa de Camila Cabello tras no saludar a fans peruanos. (Twitter)

Horas más tarde, Cabello enamoró a todos sus seguidores con sus presentaciones en el Estadio Nacional. La cantante internacional hizo vibrar todo el recinto, que coreó cada una de sus canciones. Camila se lució feliz en el escenario. Incluso, en medio se animó a cantar con la bandera peruana en la mano el tema “La Buena Vida”.

Recordemos es la primera vez que la intérprete de “Havana” se presenta en nuestro país como solista. La última vez que ofreció un concierto en territorio peruano fue en el 2016, cuando aún formaba parte de la exagrupación femenina Fifth Harmony.

Camila Cabello se lució con la bandera del Perú | Twitter

