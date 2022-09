Stefano Salvini recuerda a Johanna San Miguel durante transmisión en vivo: “Era chibolo y me enamoré”

Stefano Salvini recuerda a Johanna San Miguel durante transmisión en vivo. (Willax TV)

Este 14 de setiembre, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de la transmisión en vivo que realizó Stefano Salvini donde habló sobre varios aspectos de su vida. El actor decidió interactuar con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram y llamó la atención al hablar sobre el romance que tuvo con Johanna San Miguel.

Como se recuerda, las figuras del espectáculo peruano se conocieron durante el rodaje de la película “A los 40″ en el año 2014. En el mes de septiembre, la conductora de ‘Esto es Guerra’ fue captada por las cámaras del desaparecido programa Amor, amor, amor en una salida con el actor. Tras varias semanas de especulaciones, la comediante confesó que se encontraba feliz y en más de una oportunidad demostró que se tomaba los comentarios sobre la su diferencia de edad con humor. Cabe resaltar que en aquel entonces el actor tenía 22 años y la artista 47 años.

Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin al poco tiempo. Pese a que no dieron detalle alguno, fue Jaime ‘Choca’ Mandros quien dio la noticia de su ruptura amorosa, resaltando que los dos seguían siendo muy buenos amigos. Fue en 2019 que Stefano Salvini rompió su silencio y señaló que no quería formar parte del ‘circo’ mediático que rodea a Johanna San Miguel, por lo que decidió dar un paso al costado para que su vida privada no se viera más vulnerada. .

Stefano Salvini reapareció en redes y recordó la vez que tuvo una relación sentimental con Johanna San Miguel señalando que se enamoró siendo muy chibolo. Además, reveló que la primera vez que la vio fue cuando formaba parte del elenco de ‘Pataclaún’, serie que se volvió muy popular a fines de los 90′ con sus personajes que llevaban narices rojas.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaún’. ¿En serio te gustó la ría Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré (...) La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, dijo el artista peruano.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Stefano y Johana recuerdan su romance. En enero de este año, la presentadora mencionó que su vínculo amoroso con el actor de ‘Los Vílchez’ fue ‘lindo e increíble’ y resaltó que mantienen un respeto por él debido al tiempo que estuvieron juntos.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini se reencontraron en Cusco

Johanna San Miguel viajó a Cusco en el mes de abril para presentar su show “Se busca marido cama adentro”. Coincidentemente, su expareja Stefano Salvini, se encontraba en el mismo destino, por lo que no dudó en comprar una entrada para verla sobre el escenario. La presencia de Salvini en la puesta en escena no pasó desapercibida por los asistentes.

Por ese motivo, y a través de una transmisión en vivo, un usuario le preguntó a la presentadora del reality de competencia si era cierto que se había visto con su ex en la ciudad imperial. “¿Si lo vi? Ay, lo que se ve no se pregunta”, contestó entre risas. En otro momento, añadió más seria: “Fue lindo, fue increíble, una relación buena. Le tengo un cariño. Si me estás mirando te mando un beso, hemos conversado hace poco porque él es actor y yo actriz”.

