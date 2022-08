Johanna San Miguel se pronunció luego de recibir críticas por conflicto con Ducelia Echevarría | Instagram

Johanna San Miguel, conductora de ‘Esto es Guerra’, se convirtió en blanco de críticas luego que Ducelia Echevarría fuera suspendida del reality competencia. Los fans de los Combatientes acusaron a la presentadora de América TV de tener malas actitudes con los demás integrantes del programa y hasta le recordaron sus polémicas del pasado.

En Twitter, decenas de internautas consideraron que la ‘Mamá leona’ fue la primera en faltarle el respeto a la rubia modelo al sacarle en cara temas personales. Además, la acusaron de victimizarse frente a las cámaras, sin tomar en cuenta que ella también suele callar a los integrantes del equipo contrario.

Incluso, los usuarios no pasaron por alto la vez que Johanna San Miguel fue retirada de ‘Esto es Guerra’ por un episodio de violencia. En el 2015, fue denunciada por Jorge Bustamante por haberle reventado un vaso de vidrio en la cabeza durante la fiesta de 50 años de Efraín Aguilar, que se realizó en el Gran Hotel Bolívar.

Johanna San Miguel se volvió tendencia en Twitter tras la suspensión de Ducelia Echevarría. (Twitter)

Johanna San Miguel se defiende

Tras la ola de críticas, Johanna se pronunció en ‘Esto es Guerra’ este último lunes 22 de agosto para lamentar todo el odio que viene recibiendo desde la polémica suspensión de Ducelia Echevarría. Se refirió, incluso, a la denuncia que la alejó del reality de competencia años atrás.

“He recibido una cantidad de hate alucinante, y lo entiendo. Yo no necesito hacerme la víctima. Ya estuve en este programa y me sacaron por malas actitudes mías. Entonces, no soy quién para decirle cómo comportarse a otra persona. Si los fans de los Combatientes toman muy a pecho mi forma de ser o cómo conduzco, yo apechugo. Pueden seguir tirando el hate que quieran”, expresó.

Johanna San Miguel señaló que recibe odio en redes sociales tras discutir con Ducelia Echevarría. (América TV)

Una vez terminó el programa, Johanna San Miguel apareció en sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado y también para dejar en claro que no es fácil ser la villana de la historia.

“Más fuerte que nunca, como siempre. Este mensaje va para todo el fandom de los Guerreros, no solamente de acá en Perú, que son muchísimos, sino también para los que me han escrito de Ecuador, Puerto Rico, Chile, Panamá y muchísimos sitios más. Gracias por estar ahí, por entender mi trabajo”, expresó la conductora.a

“No es fácil ser la antagónica, pero uno se acostumbre y termina siendo hasta divertido. Gracias a mis guerreros y guerreras por estar conmigo. Hay Mamá leona para rato”, finalizó.

Johanna San Miguel se defendió. (Instagram)

Ducelia Echevarría pidió disculpas

La noche del lunes 22 de agosto, la rubia competidora se enlazó a través de videollamada con ‘Esto es Guerra’ para hablar sobre su suspensión y también para pedirle disculpas a Johanna San Miguel por haberle faltado el respeto en plena transmisión en vivo.

“Lamento mucho todas mis acciones de aquel día y pido las disculpas del caso. Me dejé llevar por mis emociones en ese momento, yo la quería mucho a Johanna y escucharla decir que yo quería abandonar la competencia para mí fue complicado y al día siguiente me dejé llevar por mis emociones y empecé a hablar en contra de ella”, expresó Ducelia.

El ‘Tribunal’ de ‘Esto es Guerra’ se dirigió a la presentadora de América TV para pedirle que le responda a Ducelia Echevarría luego de sus disculpas.

“Yo te recibo con los brazos abiertos Ducelia, nuevamente, por supuesto que sí. Yo no quiero que nadie tenga algún problema y quiero que continúe la competencia. Estas cosas pasan, estamos en un vivo y estas situaciones suceden. Espero que vuelvas pronto y empecemos de cero esto”, fue la respuesta final de Johanna.

Ducelia Echevarría se disculpó en vivo con Johanna San Miguel por faltarle el respeto en Esto es Guerra. (América TV)

