¿Qué pasó con Isabel Acevedo y su presentación en el festival de peruanos en EE.UU?

El último fin de semana se celebró el festival de Fiestas Patrias para los peruanos en Estados Unidos, lugar al que llegaron diversas estrellas del país para dar un espectáculo inolvidable. Pero, una de las peruanas que llegó al lugar fue Isabel Acevedo, sin embargo mucho se dijo de eso.

Todo sucedió cuando la mañana del lunes 25 de julio, Tilsa Lozano se presentó en América Hoy y reveló que ella llegó al evento pues se encuentra en unas cortas vacaciones. Al contar que había decidido disfrutar de este show, sorprendió con una revelación.

Mientras explicaba quienes estaban en el anuncio oficial del evento, descartó la presencia de Isabel Acevedo, por lo que le sorprendió su asistencia. “En el flyer salía Yahaira, Tony Succar, Melcochita, pero la Chabelita no estaba en ningún flyer. Cuando llegué al evento, una persona me dijo ‘la Chabelita está en el evento’ y yo dije ‘pero si a ella no la han contratado, ella no está en la promoción’”, dijo intrigada la modelo.

Pero, eso no fue todo porque terminó contando que la expareja de Christian Domínguez habría decidido ir a este show sin cobrar. “Ella se autoinvitó, fue gratis a darles clases de baile a la gente”, comentó Tilsa.

Además, aseguró que esta presencia se debió a que el actual novio de Isabel es amigo del organizador, por lo que no habría tenido problema en ofrecerse de forma voluntaria para participar del show para sus compatriotas.

ISABEL EXPLICA SU PRESENCIA EN SHOW

En conexión con En Boca de Todos, la exbailarina de El Gran Show aclaró cómo es que se dio su participación en el evento para peruanos en los Estados Unidos. Desde un principio dejó claro que sí fue invitada al evento, peor no quiso responderle directamente a Tilsa Lozano.

En un principio, la bailarina señaló que llegó al show para dar todo de sí y su arte, por lo que se sintió feliz de trabajar para darle un poco de alegría a sus compatriotas. Incluso, comentó que fue la primera vez que estaba en un evento tan grande y sobre todo fuera del país.

“Obviamente que fui invitada. Gracias a esta invitación participé en este evento que di todo mi arte, todo el mundo sabe que yo soy bailarina y la idea aquí fue compartir con todos nuestros compatriotas. Yo me sentí súper emocionada, es la primera vez que estuve en un evento tan grande y más aquí, en Estados Unidos”, dijo la bailarina.

Además, señaló que ella tras aceptar la invitación tuvo que prolongar su estadía en Estados Unidos. Aclaró también que, ella fue la encargada de aperturar el evento por lo que era muy probable que aún el lugar no se encuentre lleno. Incluso, señaló que la gente en este show se mostraba feliz de ‘ver un famoso’ en el escenario.

“Imagínate, cuánta gente no regresa hace tanto tiempo y ver a un famoso y poder compartir con ellos, la verdad me pareció súper especial, también lo disfruté muchísimo más allá de lo que se hable. Yo aperturé el evento, con dinámicas y mi presentación de coreografía. La gente obviamente va llegando más tarde”, comentó Isabel.

