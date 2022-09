Héctor Acuña sostiene que el Gobierno carece de capacidad de gestión por los constantes cambios de ministros

Héctor Acuña. (Congreso del Perú)

El congresista Héctor Acuña (Integridad y Desarrollo) señaló que el Gobierno de Pedro Castillo “no tiene capacidad de gestión” para administrar el país por los constantes cambios en las carteras ministeriales. Como se recuerda, ayer se oficializó el nombramiento del canciller César Landa y de Jenny Ocampo en Desarrollo Agrario y Riego.

“Está demostrado realmente que el Ejecutivo, representado por el presidente (Pedro Castillo), no tiene capacidad de gestión. Esta capacidad de gestión la vemos reflejada en todos los ministerios, y ahora más que nunca porque ya no hay gestión, el tiempo que ellos dedican realmente es más a una defensa”, expresó el parlamentario.

Para Acuña, frente al escenario de ingobernabilidad, se mostró a favor de que se adelanten las elecciones generales para salir de la crisis política en la cual el Gobierno y el Congreso tienen ánimo de brindar una solución.

“Si bien es cierto, la normatividad no lo establece pero la legitimidad no nos ayuda. La legitimidad nos da el pueblo y sabemos que, a través de las encuestas, estamos realmente bien descalificados […] En mi bancada Integridad y Desarrollo, la congresista Susel (Paredes) también ha presentado un proyecto para adelanto de elecciones”, agregó.

El jefe de Estado visitó la planta desalinizadora y de tratamiento de aguas residuales del proyecto Provisur. (Andina)

José Williams

El parlamentario de Integridad y Desarrollo sostuvo que el titular del Parlamento, José Williams, acuda a la reunión de “coordinación y trabajo” a la que lo invitó el jefe de Estado. “Le aconsejaría al nuevo presidente del Congreso que acuda, que vaya, converse, dialogue y ponga realmente los problemas sobre la mesa porque el Perú está primero”, apuntó.

Según afirmó el legislador, es cierto que existe un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En esa línea, resaltó que “el Congreso no tiene una portátil”. “El Congreso no ha sabido en su momento responder a los ataques del Ejecutivo, nosotros no hacemos reuniones descentralizadas para llevar la portátil como lo hace el Ejecutivo”, agregó.

Reuniones

Como se sabe, el titular del Parlamento envió una invitación a Castillo para reunirse en la sede legislativo. Sin embargo, horas antes, el jefe de Estado le remitió una carta para que venga a Palacio de Gobierno a tener una reunión de coordinación.

El Congreso de Perú eligió el lunes al parlamentario derechista José Williams como su nuevo presidente, tras la destitución de Lady Camones producto de una moción de censura, en medio de una gran expectativa en el país.

Además, la congresista Susel Paredes sustentó su proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en la Comisión de Constitución. Allí, varios de sus colegas se mostraron en contra de la iniciativa. “Existen congresistas que cada vez hablan de la crisis, crisis, crisis...; no sé de qué crisis hablan”, manifestó Gladys Echaíz (Renovación Popular).

Por su parte, Adriana Tudela (Avanza País) dijo que “es grave que esto pretenda hacerse no solo desde el Congreso, sino a través de un referéndum”. La misma postura tuvo Alejandro Cavero, quien se mostró partidario de que la crisis política acabará con la vacancia del presidente Castillo.

Guido Bellido y Jaime Quito (Perú Libre) sí reconocieron que hay una crisis, pero consideraron que esta no se resuelve con el adelanto de las elecciones.

