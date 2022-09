María del Carmen Alva: Dejan sin efecto acuerdo suscrito que beneficiaba a expresidentes del Congreso

María del Carmen Alva en el Congreso de la República | Flickr Congreso

Antes de que Lady Camones sea censurada por el Parlamento, lideró una sesión de la Mesa Directiva 2022-2023, en donde se decidió anular el penúltimo acuerdo de la gestión de María del Carmen Alva, el cual beneficiaba a extitulares del Congreso que regresaban a laborar en el Legislativo.

En dicho acuerdo establecido por Alva Prieto, sostenía que los exjefes del Congreso puedan acceder a un sueldo acorde al nivel remunerativo 11 del sistema parlamentario si en caso eran convocados como personal de confianza, es decir, un monto mayor o igual a los 14,940 soles mensuales.

“La experiencia invaluable en el trabajo del Parlamento nacional”, fue el argumento para presentar el documento en el que beneficiarían a este sector.

“Resulta pertinente que su ingreso a laborar como personal de confianza de la Organización Parlamentaria se formalice en un nivel remunerativo acorde a dicha experiencia”, se lee en el archivo, agregando que dicha experiencia debe recibir tal remuneración.

Dejan sin efecto acuerdo que firmó Alva antes de dejar la presidencia del Congreso

Por su parte, el diario La República conversó con la constitucionalista Ana María Vidal, en la que enfatizó que este tipo de escenarios solo busca generar conflicto de intereses.

“Están mostrando que han entrado ahí solo para asegurar su estabilidad económica. Están demostrando que los que buscan entrar al Congreso y quienes han planteado este acuerdo lo están haciendo solo como un beneficio económico personal, y no están haciendo el servicio a la ciudadanía”, comentó.

“Darles esta ventaja desde el Congreso no me parece apropiado. Entiendo que el fundamento ha sido su experiencia, su experticia, pero me parece que, más allá de eso, el mensaje que se transmite no es el mejor”, agregó al medio Heber Campos, analista constitucionalista.

María del Carmen Alva fue elegida presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores sin el respaldo de su bancada.

Alva pide superar censurar de Camones

María del Carmen Alva exhortó a sus colegas en el Congreso de la República a superar la censura que sufrió su excompañera de la Mesa Directiva del periodo legislativo 2021-2022, Lady Camones, como presidenta del Parlamento ante la difusión de audios en los que se le escucha al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, solicitarle que apruebe unos proyectos a fin de favorecerlo en estos comicios electorales.

“Lo que pasó el lunes (censura a Camones) ha sido muy precipitado, muy rápido, pero hay que voltear la página y buscar un candidato de consenso”, declaró a los medios de comunicación.

“Lo más importante ahora es que todo el Congreso se una, podemos elegir a un candidato que pueda asumir lo antes posible la presidencia (…) No podemos estar en este vacío”, agregó.

Lady Camones y María del Carmen Alva. (Andina)

Al ser consultada sobre el presidente de la república, Pedro Castillo, la integrante de Acción Popular, volvió a exigir su dimisión al cargo. “La situación es insostenible, por menos renunció Pedro Pablo Kuczynski, sabemos que la población también pide su renuncia”, declaró.

