Alejandro Cavero por caso de Harvey Colchado: “Pedro Castillo está dañando la institucionalidad de la PNP”

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País. | Foto: Agencia Andina

El parlamentario Alejandro Cavero se pronunció por el caso del coronel PNP Harvey Colchado, quien fue retirado de la División de Búsqueda de la Digimin y horas después restaurado en esta unidad. Ante este hecho, que ha provocado una nueva crisis política, el integrante de la bancada de Avanza País, le solicitó al presidente Pedro Castillo que se respete la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que está dañando la imagen de la Policía Nacional del Perú.

Bajo este argumento, Cavero señaló que el mandatario le está dando un “uso político” al poder y a dicha institución, por lo cual resaltó que se debe ser respetuosos de las normas y leyes de nuestro país.

“(Este tipo de medidas representan) un uso político del poder y de la Policía Nacional. Creo que tenemos que ser muy respetuosos de la institucionalidad de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, y realmente no buscar ningún tipo de intromisión política. Lo siento mucho si al señor Pedro Castillo le molestó que el señor Colchado haya hecho su trabajo por orden de la Fiscalía, pero realmente él no debe intervenir en este tipo de asuntos. El señor Castillo se está metiendo en dañar la institucionalidad de la Policía”, expresó Cavero en entrevista a Canal N.

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Como se recuerda, en la noche del pasado 12 de setiembre, se conoció la noticia del retiro de Harvey Colchado. Sin embargo, el ministro del Interior anunció a través de un comunicado que él ni su sector ha aprobado dicha salida, por lo que dejan sin efecto este enunciado.

En ese sentido, el coronel Harvey Colchado seguirá en el cargo como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin y como Coordinador General del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Por otro lado, Colchado viene afrontando una denuncia hecha por el mandatario Pedro Castillo, tras el allanamiento realizado en Palacio de Gobierno del pasado 9 de agosto, donde el argumento principal es la “vulneración a la inmunidad del presidente” en la búsqueda para capturar a Yenifer Paredes dentro de estas instalaciones.

Adelanto de elecciones

Dentro de esta conversación con Canal N, Cavero también fue consultado sobre el proyecto de ley que busca adelantar las elecciones generales en el Perú. El parlamentario mostró su rechazo a esta iniciativa, asegurando que no es lo más conveniente para el Estado.

“Yo no creo que (el adelanto de elecciones) sea la única salida. Creo que es una salida que, si bien puede ser un sentimiento importante de la ciudadanía, creo que tiene pros y tiene contras, y creo que tiene más contras que pros (…) Desde mi punto de vista, un adelanto de elecciones puede abrir una tremenda caja de pandora en el Perú. De nada nos va a servir tirar los dados nuevamente si los resultados pueden ser iguales o peores de los que tenemos. No hay absolutamente nada garantizado que el Parlamento que pueda venir o el presidente que pueda venir no sean peores que los que tenemos el día de hoy”, expresó Cavero.

“En un discurso de ‘váyanse todos’, finalmente todos son responsables y nadie es responsable. Yo sí creo que este proyecto es (…) cómplice del Gobierno porque diluye la responsabilidad del presidente Pedro Castillo en la crisis”, indicó.

