El chocolate peruano gana terreno en diferentes mercados del mundo

Desde el 2015 a julio del 2022, las exportaciones del chocolate peruano han sumado US$ 180 millones.

El chocolate peruano, por su sabor y textura, poco a poco ha ido ganando terreno en diferentes mercados del mundo. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero a julio de este 2022, la exportación peruana de chocolate ascendió a US$ 25,7 millones, creciendo 69% respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

“Nuestro chocolate, ahora mismo, está conquistando el mercado norteamericano. Durante los últimos doce meses, Estados Unidos ha comprado el 50 % de nuestros envíos de chocolate al mundo”, señaló el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

Desde el 2015 a julio del 2022, las exportaciones del chocolate peruano han sumado US$ 180 millones. Durante ese tiempo, los envíos de este producto crecieron casi sostenidamente.

Exportaciones

Estados Unidos es el principal destino del chocolate peruano. Solo en los primeros siete meses del 2022, los envíos totalizaron US$ 13,2 millones, 99 % más del generado en el mismo periodo del año pasado.

En la lista continúa Canadá. La aceptación del chocolate peruano en el mercado canadiense ha permitido que los envíos a este país sumen US$ 3,2 millones, a julio de este año. La cifra revela un notable crecimiento de 177 % en comparación al mismo periodo del 2021.

Los vecinos sudamericanos, Chile, Bolivia y Ecuador, son los siguientes en la lista. A julio del 2022, los envíos del chocolate peruano al país sureño sumaron US$ 2 millones (+2 %); las exportaciones a Bolivia alcanzaron los US$ 2 millones (+17 %); y a Ecuador, un total de US$ 1,8 millones (+19 %).

Chocolate en las regiones

Las regiones que más envíos de chocolate peruano han realizado durante los primeros siete meses del año se encuentran en la costa del país. Ica, Lima y el Callao concentran cerca del 99 % de las exportaciones de este producto, totalizando US$ 24,9 millones.

Al mes de julio, Ica acaparó el 47 % del total de las exportaciones de chocolate peruano al mundo. Sus envíos sumaron US$ 13,3 millones, creciendo 81 % respecto al mismo periodo en el 2021.

Lima generó un total de US$ 6,9 millones en exportación de chocolate peruano (+14 %). El Callao, por su parte, alcanzó la suma de US$ 4,7 millones.

Los envíos de chocolate peruano desde la región portuaria crecieron 275 % respecto a los primeros siete meses del año pasado.

