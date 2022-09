Pedro Castillo asegura que los recursos del Perú no pueden ir al bolsillo del presidente ni de los congresistas

Pedro Castillo estuvo presente en la escuela de suboficiales de la PNP en San Bartolo.

Esta mañana Pedro Castillo visitó de las instalaciones de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú en San Bartolo, al sur de Lima, y aprovechó esta visita inopinada para comprometerse en mejorar la calidad de alimentos que reciben los futuros efectivos policiales.

Durante su alocución, mencionó que es importante que los integrantes de esta escuela que están próximo a salir y servir a la comunidad estén preparados no solo físicamente, sino también bien alimentados, es por eso que también realizará algunos cambios para efectuar cuando antes la demanda que ellos requieren.

“El Gobierno tiene que entender que la juventud no es el futuro, es el presente, nosotros no pensamos en titulares para mañana, no estamos maquinando cualquier cosa para sacar en los diarios o panfletos, nosotros no hacemos show, el pueblo nos eligió para estar pendientes si el pueblo come, si el pueblo se viste y trabaja, para eso estamos acá y saludo su franqueza”, declaró.

“Para mí, no es suficiente una taza de quaker con dos panes y esperar hasta la tarde para el almuerzo, hay que mejorar y hacer el esfuerzo, el Perú es un país rico, tiene recursos y esos recursos no pueden ir al bolsillo del presidente, del Congreso, del alcalde, del gobernador, del ministro, sino se tiene que ir para invertir en alimentación, educación, salud del pueblo, y de la juventud, y mucho más, de nuestros futuros policías”, agregó.

En esa misma línea, el jefe de Estado señaló que el Gobierno se preocupa cómo se alimenta y educa la juventud peruana, porque existe esa intención de mejorar las cosas. “Estoy pidiendo un informe a la capitanía con la finalidad de mejorar”, concluyó.

El jefe de Estado visitó la planta desalinizadora y de tratamiento de aguas residuales del proyecto Provisur. (Andina)

Pedro Castillo inspecciona planta de agua potable

Tras una inspección a la planta desalinizadora y de tratamiento de aguas residuales del proyecto Provisur, Pedro Castillo manifestó que ya cursó la invitación y el saludo al recientemente elegido presidente del Parlamento, José Williams.

“Estoy a la espera de ponernos de acuerdo y nos sentemos a conversar y recorramos juntos el país y veamos este tipo de experiencias y compromisos que tiene este Gobierno, con la finalidad que desde el Congreso veamos que hay muchas cosas por hacer en el país”, manifestó.

Además, sostuvo que gestiones anteriores invirtieron aproximadamente 26,000 millones de soles que corresponden a obras trabadas y paralizadas, es por eso que es necesario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen de la mano para sacar adelante al país y brindar obras de desarrollo para las diversas zonas del Perú.

“Repito públicamente al presidente del Congreso, esperemos que a la brevedad nos sentemos a conversar con la finalidad de que tanto el Legislativo y el Ejecutivo le demos respuestas concretas como este proyecto de desalinización a la población”, agregó.

Proyecto de agua en marcha

El proyecto de Provisión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur (PROVISUR) es la primera experiencia de desalación de agua de mar como fuente de abastecimiento de agua potable que tiene el Perú.

La inversión del proyecto supera los 320 millones de soles y comprende el despliegue de 121 kilómetros de tuberías de agua potable y 120 kilómetros para alcantarillado.

