César Hildebrandt a Castillo por intentar sacar a Colchado: “Es una muestra de miedo y pánico”

César Hildebrandt no cree que salgamos de la crisis política. (Flickr Presidencia/Forjando Peruanidad)

César Hildebrandt, director periodístico del semanario “En sus Trece” se pronunció al conocer que el presidente Pedro Castillo intentó remover del cargo a Harvey Colchado, jefe de la unidad del Equipo Especial de la PNP que apoya a la Fiscalía en las investigaciones de hechos delictivos de altos funcionarios del Perú.

A través de un nuevo podcast, Hildebrandt fue enfático al referirse que dicha acción tomada por el jefe de Estado, demuestra el grado de “miedo y pánico” que siente, ya que Colchado al ser titular de la jefatura de la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), tiene como finalidad encontrar y capturar a los sobrinos de Castillo Terrones y al exministro Juan Silva.

“A Harvey Colchado le quitaron la logística, el presupuesto, los carros, las radios, los interceptores, todo, para que no continue con la búsqueda de ya saben quién: Juan Silva, el sobrino y de todos aquellos que puedan ser en el futuro inmediato parte del entorno fugitivo del señor presidente”, dijo Hildebrandt en su podcast semanal.

“Lo que no sabe Castillo es que con esto no hace sino sacarse la careta y demostrar su miedo y pánico. Además, incumplir su palabra porque el ministro del Interior había dado a entender clarísimamente que no iban a haber más medidas contra Harvey Colchado”, agregó.

En ese mismo contexto, el director periodístico señaló que es riesgoso conocer que la Policía Nacional del Perú está tan debilitada y que estos cambios que intenta realizar Pedro Castillo pone en riesgo la institución.

César Hildebrandt se pronunció ante cambios en la PNP

“Castillo cree que con esta medida controla la situación, pero le da una palada a este cavado de tumba política que está realizando con bríos y ánimos desde hace bastantes meses. Muy mal hecho, es una decisión culposa que raya con lo ilegal, es una intromisión clarísima en un territorio que no le compete y, por supuesto, es una demostración más de la debilidad institucional de la PNP”, indicó.

Ministro del Interior no respalda cambio de Colchado

Minutos después de conocerse que removieron del cargo al oficial PNP Harvey Colchado, muchas figuras políticas se pronunciaron en contra de esta acción tomada por Pedro Castillo. Ante esto, el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, anunció que no autorizó el relevo del titular de la División de Búsqueda de la Digimin y que “deja sin efecto” tal decisión.

“El Despacho Ministerial desconoce, no ha validado la supuesta disposición”, señaló el jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, José Gómez Reina, a través de un documento oficial al que tuvo acceso el diario La República.

A través de este memorándum, el funcionario descartó que haya brindado la autorización para dejar sin efecto el cargo que ocupaba el coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin.

Congreso: Presentan moción de interpelación contra el ministro Willy Huerta. Foto: Andina

Los detalles de este documento oficial, fueron expuestos y firmados por el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, José Gómez Reina, y dirigido al viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra Malpartida hace tan solo algunas horas.

Además, en dicho documento, el titular de la cartera del Interior, Willy Huerta, solicitó al viceministro de Orden Interno, explicar en corto plazo los motivos del por qué se indicó la disposición sobre el apoyo irrestricto al Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú.

