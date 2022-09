Leao Butrón calificó como “populista” la salida de Carlos Bustos de Alianza Lima

El exguardameta y actual panelista deportivo fue tajante al referirse de los últimos acontecimientos del cuadro 'blanquiazul'.

Leao Butrón se refirió al presente de Alianza Lima en base a los recientes acontecimientos en las últimas semanas. En particular, sobre la salida de Carlos Bustos como director técnico después de dos temporadas, el exguardameta tiene una posición tajante y consideró que fue una decisión inesperada e irracional.

“Me encuentro sorprendido, no era la solución. El club va a luchar por el campeonato con Bustos o con el técnico que venga. Los dirigentes manejan el club como mejor les convenga, pero no necesariamente por lo que la gente pide. A mí me parece que hacen lo que la gente pide, no es la primera vez”, declaró el exfutbolista al diario Depor.

Agregó que por tratar de quedar bien, dan un paso que no es bueno para Alianza. Sacar un técnico que ha estado en un momento difícil, que le ha ido bien, no me parece. “Ganar un clásico es importante, pero más es un campeonato”, agregó.

Para Butrón, ha sido una medida populista y no es la primera vez que lo hacen. Pero después toda la verdad saldrá a la luz, enfatizó. Como exjugador del cuadro ‘blanquiazul’, explica que el ceder ante la crítica de la afición, la institución muestra un punto débil. Y por complacer a los hinchas, toma decisiones sin pensar en las consecuencias.

Comunicado de Alianza Lima por salida de Carlos Bustos.

En la misma línea, criticó a las autoridades del club. “No era tan importante lo que diga la mayoría de hinchas, sino la autocrítica de los directivos, de todos. Para tomar una decisión deben pensarla bien. Me parece que los directivos se dejan llevar por el momento y por los hinchas. Eso jamás debe pasar, por lo menos en un buen dirigente. En el fútbol, los capitanes son los dirigentes. Ellos deben dar la cara al cuerpo técnico, jugadores y no meterle más leña al fuego. Ha sucedido todo esto en una etapa decisiva del campeonato, pero Alianza sigue luchando”, expresó.

Perfil del próximo técnico

Sobre el actual escenario que amerita soluciones rápidas, el exarquero de 45 años confesó quién sería su perfil ideal para dirigir a su exequipo: “Para mí hubiese sido Juan Reynoso. Alianza debe traer a alguien que sume, no a un técnico que ya dirigió anteriormente”, añadió. Al ser José Luis Pinto uno de los nombres que más suenan en el radar de opciones, Butrón pidió que la persona que ocupe el cargo debe tener experiencia previa y sobre todo efectividad en su trayectoria.

“No quiero dar nombres. Lo que quisiera es que no se venda humo, y traigan a un entrenador que no esté actualizado. Este tipo de cambios no suman. Sigo pensando que sacar a Bustos desestabiliza al grupo y no era lo indicado a estas alturas del campeonato”, enfatizó.

El técnico Carlos Bustos sacó campeón de la Liga 1 2021 a Alianza Lima. (Liga 1)

Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de Guillermo Salas como entrenador interino del cuadro ‘victoriano’. Aún no se ha oficializado un nuevo equipo de trabajo de cara a lo que queda del torneo Clausura de la Liga 1 2022. En los próximos días, se estaría anunciando la esperada noticia.

