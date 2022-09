Fertiabono: Cómo será el proceso de pago de este subsidio a los agricultores

La entrega del bono se realizará en dos modalidades: 100% monetario y un pago mixto con bolsas de fertilizantes (Andina).

Luego que se declarase desierta el proceso de compra de urea por parte del Gobierno, ahora el Estado concentra todos sus esfuerzos en la entrega de un Fertiabono, un apoyo económico para los pequeños productores agrarios y podrán cobrar para adquirir fertilizantes hasta el 30 de junio de 2023 en las oficinas del Banco de la Nación, para la campaña agrícola 2022-2023.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, aseguró que la implementación del Fertiabono beneficiará a 370 mil pequeños productores a nivel nacional que utilicen fertilizantes sintéticos en sus cultivos (nitrógeno, potasio y fósforo - NPK).

Los beneficiarios son los agricultores que se encuentran en el padrón de productores agrarios, que a la fecha superan los 580 mil registrados, y que conducen unidades agropecuarias cultivadas hasta 10 hectáreas.

Estar debidamente registrados en el Padrón de Productores Agrarios, es otro de los requisitos (Andina)

Requisitos para el Fertiabono

Según el Decreto de Urgencia que autoriza, excepcionalmente y de manera extraordinaria, al Midagri a otorgar un apoyo monetario individual a los productores agrarios, a través del Fondo Agroperú, los productores agrarios recibirán el apoyo monetario siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1. Estar debidamente registrados en el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, creado por la Quinta Disposición Complementaria Final del Ley N° 30987, Ley que Fortalece la Planificación de la Producción Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en adelante el Padrón de Productores Agrarios.

2. Conducir unidades agropecuarias con una superficie total cultivada de hasta diez hectáreas, haciendo uso de fertilizantes químicos.

3. Cultivar los productos priorizados por el Midagri (40 productos estratégicos) según el anexo que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia.

4. No encontrarse registrados(as) en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

¿Cómo entregarán el Fertiabono?

La entrega del bono se realizará en dos modalidades:

1. 100 % monetaria: con subsidios que van desde 745 soles (0-1 hectárea) hasta 7.447 soles (9-10 hectáreas).

2. Pago mixto: oscilará desde 498 soles (0-1 hectárea) a 2.492 soles (4-5 hectáreas) con una entrega adicional de bolsas de fertilizantes.

El Fertiabono se podrá cobrar hasta el 30 de junio de 2023 en las oficinas del Banco de la Nación. Para ello, el Midagri aprobará en los próximos días, mediante Resolución Ministerial, los listados de los productores beneficiarios del apoyo monetario individual que se remitan periódicamente.

El 76% productores agrarios que accederán al Fertiabono pertenecen mayoritariamente a las regiones de Junín, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Áncash, Puno, Amazonas, San Martín, La Libertad y Ayacucho. El pago del bono demandará una inversión de 481.9 millones de soles.

El ministro Alencastre, afirmó el último fin de semana que no habrá crisis alimentaria, ni desabastecimiento (en los mercados) y aseguró que en los próximos días se pondrá en marcha el apoyo monetario individual del Fertiabono. “No habrá crisis alimentaria, no habrá desabastecimiento, no ha habido en condiciones con la presencia de la pandemia y nunca hubo desabastecimiento de productos”, dijo.

