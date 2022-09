Harvey Colchado: abogado señala que separación de la Digimin es una represalia del Ejecutivo

Inspectoría General de la PNP cita al coronel Harvey Colchado luego de la denuncia del presidente Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina

Este lunes, se dispuso el retiro de Harvey Colchado del cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin). La medida se confirmó a través de un memorándum con fecha 12 de septiembre. Pese a ello, el coronel seguirá trabajando de la mano con el Ministerio Público.

Al respecto, Luis Naldos, abogado del coronel, dijo que a juicio personal, esta remoción se trata de un acto de represalia. “Esto no es algo aislado, el coronel Colchado no ha cometido ninguna falta. Lo que ha hecho es cumplir con su deber, y a raíz de eso le inician procesos administrativos, ahora lo remueven del cargo de jefe de búsqueda de la Digimin, lo dejan sin recursos. ¿Qué más vendrá?”, señaló a RPP.

Recordemos que hace unos días, el presidente Pedro Castillo denunció a Colchado por haber incurrido en irregularidades cuando se allanó la residencia presidencial al tratar de capturar a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes.

Para el jurista, con esta medida contra su defendido, ahora no va a poder apoyar a la Fiscalía como corresponde, y quizá se logre el objetivo que a su juicio es el objetivo final del Ejecutivo, “que es de algún modo obstaculizar las investigaciones que tiene la Fiscalía a cargo de la fiscal Marita Barreto”.

Para Naldos, existe una interferencia del Poder Ejecutivo al funcionamiento del sistema de justicia penal. Están esperando el pronunciamiento de las instituciones como la Defensoría del Pueblo.

Luis Naldos es abogado del coronel Harvey Colchado.

Al respecto, el abogado contó que ha tenido comunicación con su patrocinado. “Hemos estado juntos esta tarde en la Defensoría del Pueblo donde justamente se nos informó que había un oficio por el cual el ministro del Interior, Willy Huerta, se comprometía no solo a no obstruir el trabajo del Equipo Especial, sino que además decía estar ofreciendo su apoyo. Esto no es cierto porque la decisión que acaba de tomar la Digimin de retirar al coronel Colchado, lo que provoca en la práctica es que no tenga medios para efectuar las investigaciones que le solicita el Ministerio Público”, precisó.

¿Se puede revertir esta separación?

A la consulta sobre si es reversible esta medida contra Harvey Colchado, el abogado aclaró que todo acto administrativo se puede revertir. “Lo que pasa es que no es un acto impugnable, son decisiones que se toman al interior de un órgano como la Dirección de Inteligencia que depende del Mininter. Es una decisión básicamente tomada por quien está cargo de esa oficina, me imagino que con conocimiento del ministro del Interior”, aseveró.

Asimismo, comentó que Colchado definitivamente siente que todas estas acciones que se van acumulando en su contra no son más que una represalia por el hecho de haber cumplido con su deber al ejecutar el allanamiento en la residencia de Palacio de Gobierno.

“Lo que él esperaba es que esto se aclare ejerciendo su defensa en los procesos administrativos que se le han iniciado en fase preliminar. Pero de las medidas de carácter político, en eso el coronel no tiene forma de defenderse, porque no es un proceso, son decisiones de carácter administrativo sobre la base de decisiones políticas”, apuntó.

