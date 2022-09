Pedro Castillo: El 62% de peruanos cree que el mandatario obstaculiza las investigaciones

Benji Espinoza (izquierda) y Pedro Castillo (derecha) en las afueras de Palacio de Gobierno.

La encuestadora Ipsos Perú realizó un último sondeo para el Comercio y reveló que el 62% de peruanos cree que el presidente Pedro Castillo obstaculiza las investigaciones que la Fiscalía le ha imputado ante los presuntos casos de corrupción que estaría involucrado.

Hay que reconocer que esta opinión creció en ocho puntos desde agosto, y es que la ciudadanía considera que el jefe de Estado no está colaborando con las pesquisas para determinar si tiene o no culpabilidad en estos hechos. Sin embargo, el 27% cree que Castillo está colaborando con la Fiscalía porque es inocente de los delitos que se están investigando. Este porcentaje se redujo en siete puntos en un mes.

Recordemos que en su última presentación ante la Fiscalía, Pedro Castillo prefirió guardar silencio y no brindar declaraciones por recomendación de su abogado. Hasta el momento son seis investigaciones fiscales que enfrenta el jefe de Estado.

Adelanto de elecciones

Por otro lado, según publicó el diario El Comercio, el 45% opta por un adelanto de elecciones como salida a la crisis política. En mayo, este porcentaje era de 39%. Además, se conoció que el 23% cree que Castillo y el Congreso deben seguir hasta el 2026. Consultados sobre quién es el principal responsable de la crisis, el 46% señaló al Ejecutivo y el 44%, al Legislativo.

Hace una semana, Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso, sustentó ante la Comisión de Constitución su proyecto de adelanto de elecciones. La parlamentaria de Podemos Perú, aseguró que es la única salida pacífica y democrática para salir de la crisis.

“Estos tiempos fueron propuestos con la esperanza de contar con la voluntad política de los miembros de la Comisión de Constitución, los tiempos eran precisos para dictaminarlo y aprobarlo en primera votación antes del cierre de la segunda legislación del período 2021- 2022, es decir antes del 15 de junio del 2022, ya la segunda votación dentro del mes de agosto del 2022 período en que inició la legislatura 2022-2023. De haberlo hecho así, en este momento ya estaríamos en proceso de nuevas elecciones. Esto hubiera sido posible si es que hubiese habido voluntad política, lastimosamente no la hubo, inclusive colegas, congresistas en los pasillos me han pedido que retire mi proyecto y otros me han pedido que renuncié a la segunda vicepresidencia para poder impulsar mi proyecto de ley”, expresó

Recordemos que Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, ha pedido que se priorice el proyecto de adelanto de elecciones generales como solución a la crisis política. Recordemos que el titular de esta comisión es Hernando Guerra, integrante de la bancada fujimorista.

Pedro Castillo celebró el Día de la Familia Peruana y habló sobre el Congreso. (Andina)

Crece desaprobación a Pedro Castillo

Ipsos para el Comercio, detalló que la aprobación de Castillo pasó de 25% en agosto a 23% en este mes; y su desaprobación, de 69% a 67%. Ambas variaciones están dentro del margen de error. En tanto, la aprobación del Congreso se mantiene en 13% y su rechazo paso de 81% a 78%.

Cabe mencionar que el presidente participó el último domingo en una ceremonia por el Día de la Familia Peruana, donde el mandatario exhortó al Legislativo a aprobar iniciativas en materias como educación, salud y seguridad ciudadana, además, de trabajar juntos para sacar adelante al país.

“Desde acá debo anunciar al país que seré el primero en dirigirme al nuevo presidente [del Parlamento] para sentarnos a conversar y mirar a la gran familia y al pueblo peruano para gestar estas leyes, y que el Ejecutivo y el Legislativo dejemos esta confrontación inútil que no hace bien al país”, refirió el mandatario.

