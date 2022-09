Abogado de Pedro Castillo no descarta recurrir a la Corte Interamericana para presentar caso del mandatario

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

Benji Espinoza, abogado del mandatario Pedro Castillo, aseguró que están analizando la posibilidad de que el caso de su patrocinado sea llevado a entes internacionales con el objetivo de que se respete el debido proceso en las investigaciones que se le imputan al jefe de Estado.

Durante una entrevista con radio Exitosa, el letrado manifestó que “acudir a la justicia supranacional es una alternativa latente” si se agotan las instancias internas para detener las investigaciones contra Castillo Terrones.

“Tenemos la jurisdicción supranacional como una alternativa siempre latente para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declaró Espinoza en entrevista con Nicolás Lucar.

En ese mismo contexto, Espinoza manifestó que antes de recurrir a la justicia supranacional están por resolverse una tutela de derechos y tienen las dos demandas constitucionales, entre ellas una acción de amparo contra la investigación preliminar que realiza la Fiscalía.

“La Fiscalía está violando flagrantemente la Constitución al investigar a Pedro Castillo, debido a que el artículo 117 de la Constitución Política le da una protección al jefe de Estado para que este no sea sometido a diligencias mientras esté en funciones”, señaló.

En ese sentido, destacó que “se está tratando de manera discriminatoria contra el presidente en comparación a anteriores mandatarios como Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo”, dijo.

“Quieren sacar al presidente a través de medios supuestamente jurídicos. Cada vez va teniendo más eco lo que yo llamo la guerra jurídica contra el presidente Castillo”, añadió.

Benji Espinoza afirmó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no puede denunciar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante el Congreso, ni buscar una vacancia en ese sentido, ya que el mismo juez que permitió la investigación contra el mandatario solo puede llegar hasta la fase preliminar.

Benji Espinoza rechazó que haya ocurrido algún tipo de obstrucción en la diligencia dentro de la residencia de Palacio de Gobierno. (Andina)

“Si la fiscal de la nación denuncia a Castillo ante el Congreso, iría en contra de un mandato judicial. La Fiscal de la Nación no puede imputarle cargos al presidente, no puede solicitar una suspensión o prisión preventiva. El juez ha demarcado la investigación de manera bastante clara”, aseveró.

Fiscalía

El abogado también señaló que la mala imagen que hoy presenta el presidente Pedro Castillo no se debe a él, sino a los continuos cuestionamientos de la Fiscalía que incluso está detrás de su familia.

“Las imágenes de culpabilidad en relación del presidente no las ha provocado él, las ha provocado la Fiscalía por abrir una investigación, que ha sido además como una coladera donde se han estado filtrando cosas sesgadamente para poder hacer creer a la población y la audiencia de que tenemos a un presidente que es corrupto, que está involucrado en actos de organización criminal”, manifestó para Exitosa.

Pedro Castillo celebró el Día de la Familia Peruana y habló sobre el Congreso. (Andina)

En esa línea, Espinoza sustentó que, así el presidente Castillo no cuente con la inmunidad que le brinda la Constitución Política para no ser acusado por la Fiscalía, estas acusaciones no tendrían peso porque carecen de pruebas legítimas.

“Vamos a quitarle el ropaje presidencial, vamos a sacarle la investidura de presidente, Pedro Castillo como ciudadano con los elementos que hay en contra, yo he revisado las carpetas detalle a detalle, de cabo a rabo, y te puedo decir que no soportaría una acusación hoy, sin el poder del presidente, sí una investigación, pero no una acusación, la Fiscalía no tiene para acusar”, declaró.

