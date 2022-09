Hernán Barcos hizo fuerte autocrítica por el rendimiento de Alianza Lima en los últimos partidos del Clausura

Hernán Barcos habló del rendimiento de Alianza Lima en los últimos partidos del Clausura. (Alianza Lima)

Alianza Lima no pudo hacer respetar la localía y empató ante la Academia Cantolao el último sábado 10 en un partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Con este resultado, conjunto ‘blanquiazul’ desperdició la chance de meterse en los primeros lugares y de a pocos se viene alejando de la lucha por el segundo certamen del año. En ese sentido, Hernán Barcos hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo en los últimos encuentros.

“Es una situación muy difícil. ¡Qué te voy a decir! No nos gusta como estamos jugando y no estamos demostrando estar a la altura de Alianza Lima”, manifestó a los periodistas que lo abordaron en su auto a la salida del estadio Alejandro Villanueva luego del cotejo ante el ‘Delfín’.

Y es que los ‘íntimos’ no vienen atravesando un buen momento en el campeonato nacional. De los últimos cinco cotejos, solo han podido obtener tres empates, una derrota y una victoria. En esa línea, la última vez que pudieron hacerse con los tres puntos fue el 21 de agosto en el 1-0 sobre Sport Huancayo en Matute gracias al solitario gol de Wilmer Aguirre en los minutos finales.

Desde que Alianza Lima se dejó empatar con UTC en Cajamarca sobre la hora, no ha podido levantar. Después recibió a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano y cayó por 2-0. Este ‘score’ no hizo otra cosa que hundir al equipo en una irregularidad de la que aún no ha podido salir.

“Le pedimos perdón por el partido que perdimos. Creo que pudimos haber hecho más. Nos quedamos con un sabor amargo, pero continúen confiando que vamos a pelear hasta el final y tratar de ganar este campeonato. El resultado no se dio. No pudimos imponer nuestro fútbol, nuestra idea”, sostuvo el ‘Pirata’ en declaraciones tras la contienda.

Con goles de Rugel y Succar, los 'cremas' se llevaron el clásico peruano en Matute. (Video: GOLPERU).

Pero la reciente estocada ante Cantolao podría haber significado un punto para que el club ‘victoriano’ reflexione sobre su accionar sobre el campo de juego.

Rendimiento de Barcos en últimos partidos

Cabe indicar, que Hernán ha seguido como titular en el once del cuadro ‘aliancista’. De hecho, es uno de los mejores jugadores y uno de los de mayor jerarquía para poner la cara en situaciones complicadas.

Sin embargo, su cuota goleadora no ha estado fina en los últimos compromisos. Y es que si bien convirtió de penal ante UTC, después no ha podido convertir. Antes de esa diana, nos tenemos que remontar hasta el 17 de julio, cuando le hizo un gol a Sport Boys en la victoria 3-1.

Hernán Barcos luego de su gol con Alianza Lima ante UTC en Cajamarca. (Alianza Lima)

El performance del ‘Pirata’ no se ha visto respaldada por el juego colectivo del equipo. Quitando la increíble chance errada ante Cantolao, Cristian Benavente y Pablo Lavandeira no han podido mantener una regularidad en su rendimiento y han decaído futbolísticamente. Son los principales encargados en buscar el desborde o el pase distinto, aunque la inconexión del conjunto vendría a ser un reflejo de ello.

Posible salida del entrenador

Ahora, en las últimos días se había voceado sobre una posible salida del técnico Carlos Bustos por no haber podido encontrar un buen funcionamiento para su elenco. De hecho, este es un tema que el entrenador no rehuyó a referirse en conferencia de prensa posterior a dicho duelo. “Estamos 21 meses en un equipo grande como Alianza Lima, donde normalmente siempre hay situaciones para resolver, internas y externas. Por eso siempre estamos preparados y creo que la dirigencia me ha brindado siempre su apoyo”, mencionó.

DATO:

El combinado de La Victoria se ubica en la quinta posición del Torneo Clausura con 18 puntos, a tres de los primeros lugares. El partido pendiente con Melgar podría ayudarlo a levantar en la tabla.

