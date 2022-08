Gabriela Herrera entregada a la TV y a su nuevo proyecto musical: “Le doy el 100% a lo que tanto quiero”

Gabriela Herrera habla de sus nuevos proyectos.

Gabriela Herrera ha comenzado a hacer una carrera en la televisión. La joven bailarina comenzó como parte de diversos elencos para luego hacerse de un nombre propio en diversos programas, tales ‘Combate’, ‘Esto es Guerra’ y ‘Reinas del Show’.

Además de ser una chica reality, Gabriela Herrera trabaja en sus propios proyectos personales. La música es algo que le apasiona y a lo que, por fin, puede dedicarse mucho más. Se califica como perfeccionista, luchadora cnst5ante de pero ahora está lejos del reality de competencia debido a una lesión.

Gabriela Herrera conversó con Infobae y reveló los proyectos que tiene. Además habló de su paso por ‘Esto es Guerra’, los comentarios de los haters y como trabaja para seguir triunfando con su trabajo.

Gabriela, sufriste un percance con su vestuario (en ‘En Boca de Todos’) y las redes se encendieron por comentarios sobre tu cuerpo...

Siempre la mujer tiene un poco más complicadas las cosas a diferencia de los hombres. Siempre están los comentarios machistas, estamos en un país machista y es lo que siempre va a suceder, es un poco antiguo. Es algo que le puede pasar a cualquier mujer, no entiendo cuál es el problema. Es una piedra en el que camino que hay que saber sobrellevarla. A la persona le afecta, siempre y cuando tú dejes que te afecten.

En el momento, Tula Rodríguez te apoyó....

Tulita siempre es una de las que siempre me apoya. Fue incondicional en el momento y lo hizo en vivo para poder ayudarme en ese momento un poquito complicado para mí porque no podía abrocharlo (risas).

¿Imaginaste que esta imagen de viralizaría?

Muchos seguidores y también haters han hablado de eso que les gusta el morbo, pero es parte de mi trabajo. Esto le puede pasar a cualquiera, yo no le veo gran magnitud. Siento que las personas, más buscan el tema de fastidiar cuando a quien le pasó le incomoda, pero cuando le da igual ahí acaba el tema.

Gabriela Herrera sufre incidente con su brasier en programa 'En Boca de Todos'.

Todos te hemos visto en realitys, pero pocos saben que también haces música. ¿Cómo vas en este ámbito?

Así es, ahora voy a hacer televisión, estamos viendo unas cositas que en esta semana sale. La música que le puedo poner punche. Ahora tengo un poco más de tiempo porque voy a trabajar en un programa, estudio, tomo clases, trabajo en redes. Le estoy dedicando un poco más de tiempo a la música, voy a viajar a Colombia. Shows en provincia, en el Vale, estoy agradecida con Dios porque han venido muchos trabajos para mí.

¿Cuándo estrenas nueva canción?

Ya en este mes si Dios quiere, por fin. En realidad, lo he estado alargando porque tengo que darle 100% a lo que tanto quiero y no le puedo dar menos porque no va a salir bien. Soy una persona muy perfeccionista y me gusta que salga bien o si no, no lo hago. Ya que tengo un tiempo ya lo voy a hacer con todo por fin

Tú saliste de ‘Esto es Guerra’ por una lesión. ¿Cómo vas con eso?

En realidad, yo entré lesionada al programa por ‘Reinas del Show’, En la final, por tantos bailes que hacíamos y tantas cargadas, habían caídas en los ensayos. Me he lesionado las costillas, el pie, bailé la final inyectada porque tenía el pie con esguince de segundo grado y aún así bailé, con las costillas salidas por una cargada que caí mal. Hay mucho que la gente no sabe y yo entré con esas lesiones, sin poder recuperarlas al 100%

¿Tu lesión empeoró en ‘Esto es Guerra’?

Sí, al hacer de frente juegos fuertes, la lesión que tenía en mi pie se activó más rápido. No lo dejé descansar. Aun así yo esté bailando, el baile son doce minutos, máximo 20, pero no son dos horas de competencia o todos los días. Por ahí como que mi pie puede descansar un poquito más, estoy en terapia para recuperar el desgarro que tengo en la pierna izquierda y el esguince que tengo en el tobillo.

¿Es un hecho que regresas al programa?

Yo quiero estar al 100% con mi pierna para poder dar todo lo que quiero dar y no dejarlo a la mitad.

Gabriela Herrera fue presentada en Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Recientemente a Ducelia Echevarría la suspendieron, ¿qué te pareció su respuesta a Johanna?

A veces por el impulso y la adrenalina del momento, los compañeros no son los mejores consejeros cuando estás en caliente. Ducelia se dejó llevar por el momento y le respondió algo que le han soplado. No fue la manera de responderle, porque siento que Johanna la apoyó varias veces. Me pareció salido de onda que le diga ‘mira en la repetición’, eso no me pareció.

En ‘Combate’ también tenías conflictos con Samahara Lobatón, ¿cómo te llevas con ella hoy en día?

Cuando empezó lo de ‘Combate’, no teníamos una buena relación de amistad con Samahara por un teléfono malogrado en producción. Empezaron a decir cosas de ella hacia mía y de mi hacia ella y no era cierto. Nos dimos cuenta por ese lado. En la competencia conversamos un poco más y después con el tiempo nos hicimos amigas. Nos llevamos súper bien. Nos saludamos, conversamos, la saludé cuando nació su bebé y en la TV también no hemos visto.

Fue criticada por sus comentarios sobre sus lujos...

A veces contar que le puedes hacer algo lindo a tu hija o a un familiar y tienes las posibilidades, sin querer lo puedes expresar de una forma que se puede tomar a mal o lo pueden calificar como soberbio. Si ella tiene las posibilidades de hacerlo, está bien y tiene todo el derecho. Quizá toman un poco mal lo que dice porque tiene una forma de hablar muy particular y se toma como si fuera muy creída, es su forma de ser, pero es buena onda.

SEGUIR LEYENDO