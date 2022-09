Wendy Sulca invitó tocosh a Natalie Vértiz y así reaccionó la modelo: “Huele a queso podrido”

Wendy Sulca invitó tocosh a Natalie Vértiz y así reaccionó la modelo | América TV / Estás en Todas

Natalie Vértiz visitó el hogar de Wendy Sulca, cantante de pop, huayno y música tradicional, en la reciente emisión de ‘Estás en Todas’. Durante el recorrido por la cocina, la joven artista sorprendió al sacar una botella llena de tocosh. La modelo no pudo evitar poner cara de desagrado al oler por primera vez la pulpa de papa fermentada.

Todo empezó cuando la esposa de Yaco Eskenazi empezó a revisar los estantes de la cantante peruana. “Acá tenemos todo el quiosko, todas las menestras, en esta casa se alimentan muy bien”, comentó Natalie. De inmediato, Sulca sacó una gran cantidad de tocosh, conocida popularmente como la penicilina natural de los Andes.

La ex Miss Perú quedó sorprendida y no tardó en preguntar si olía tan mal como así dicen. “Escúchame, ¿eso huele? La verdad”, consultó algo temerosa. La compositora nacional fue honesta y le aseguró entre risas que su olor no era tan agradable, pero que era beneficioso para la salud.

Cuando Wendy Sulca acercó la botella al rostro de la modelo, Vértiz se tapó la nariz rápidamente en señal de asco. “No es broma, huele a queso podrido”, indicó. La artista estuvo de acuerdo con ella. “Bueno, a mí no me choca porque yo no soy muy asquienta. Pero la verdad es que estoy es muy bueno. El verdadero dato”, sostuvo.

Natalie Vértiz olió tocosh y así reaccionó frente a cámaras. (América TV)

Madre de Wendy Sulca afirma no ser su manager

En la misma entrevista, apareció la señora Lidia Quispe, madre de Wendy Sulca. La mujer se mostró orgullosa por la carrera musical de su hija y confesó que no es su manager por petición de la cantante.

“Yo tengo mucho que agradecer. Agradezco a Dios por la bendición que nos ha dado todos estos años, y por la carrera de mi hija. Me siento muy orgullosa de ella”, dijo Lidia mostrando las fotos de su retoña que acompañan la decoración de su hogar.

Es ahí, donde Lidia agrega: “Además, ella me dijo ‘ya tengo 20 años, ya no eres más mi manager’, yo solo dije: ‘Sí hija, está bien. Me siento orgullosa porque ya es responsable”, aseveró mientras Wendy reía nerviosa.

SEGUIR LEYENDO