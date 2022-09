Natalie Vértiz rompió su silencio sobre supuesto embarazo de Ale Venturo: “No sé si es cierto”

Natalie Vértiz respondió si Ale Venturo está embarazada de Rodrigo Cuba | América TV / Estás en Todas

Todos quieren saber si Ale Venturo está embarazada del futbolista Rodrigo Cuba, pues las últimas imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ confirmarían que sí está en la dulce espera. Aunque la pareja ha preferido guardar silencio, Natalie Vértiz se pronunció sobre el tema en la reciente emisión de ‘Estás en Todas’.

Como se sabe, la ex Miss Perú es la mejor amiga de Venturo desde la infancia. Por eso mismo, ‘Choca’ Mandros no dudó en preguntarle si era cierto que la rubia empresaria está a punto de convertirse en madre por segunda vez.

“Bueno, yo nunca me he caracterizado por hablar de terceros. Jamás me vas a ver contando algo porque, de repente, no sé si es cierto o no. Por más que sea mi mejor amiga, yo creo que eso le compete a ellos dos”, señaló en un inicio, intentando no decir algo indebido.

“ Y bueno, vamos a saber más adelante que pasará ”, añadió Natalie Vértiz, a lo que el presentador de América TV rompió en risas, ya que habría confirmado entre líneas que la actual pareja del ‘Gato’ Cuba esperaría unos meses más para recién confirmar la noticia. “Ya entendí, está clarísimo. Tranquila, que tú no dijiste nada, pero ya es obvio”, sostuvo.

Natalie Vértiz habló sobre los rumores de embarazo de Ale Venturo. (América TV)

Recordemos que el jueves 1 de septiembre, ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes de la Ale Venturo mostrando un prominente vientre y hasta recibiendo regalos para quien sería su segundo hijo.

Tal y como se puede ver, ella se encontraba caminando por las calles limeñas en compañía de una amiga cuando, de repente, se acarició la “pancita”. Incluso, dejó ver su piel sin saber que estaba siendo grabada por los reporteros.

“Felicidades a la flamante parejita y nos alegra saber que el ‘Gato’ Cuba es de recuperación súbita. Mientras que todos pensábamos que él estaba sufriendo porque lo habían dejado y traicionado, él se desenamoró, se volvió a enamorar y se va a convertir en padre casi tan rápido como consiguió el divorcio, en tiempo exprés“, comentó Rodrigo González.

'Amor y Fuego' grabó a Ale Venturo acariciando su vientre. (Willax TV)

¿Qué dijo Ale Venturo sobre los rumores?

Magaly Medina fue la primera en asegurar que Rodrigo Cuba y Ale Venturo serían padres por segunda vez. Esto sucedió durante la transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’, emitido el 31 de mayo, justamente cuando la abogada del futbolista se encontraba enlazada a través de videollamada con el programa.

“Nosotros tenemos información privilegiada a la que hemos tenido acceso. Por otro lado, de nuestras fuentes, nos ha llegado la información de que Ale Venturo estaría embarazada de cinco semanas”, señaló la conductora para la sorpresa de la letrada, quien no supo qué responder y prefirió cambiar de tema rápidamente.

Poco después, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ aprovecharon que la pareja del deportista estaba en un centro de conciliación para abordarla y preguntarle sobre su supuesto embarazo, a lo que Ale Venturo prefirió no responder de manera contundente. “Todo bien, gracias. Chao, chicos” , dijo incómoda.

