Wendy Sulca reveló que sufrió de bullying cuando iba al colegio: “Sentía mucho miedo”

Wendy Sulca reveló que sufrió de bullying cuando iba al colegio. (América TV)

La cantante Wendy Sulca estuvo este 11 de agosto como invitada en En Boca de Todos para participar de una secuencia donde se habla de temas sociales. En esta oportunidad, se conversó sobre la interrogante: “¿Su hijo es víctima de bullying?”.

Para sorpresa de muchos, la artista apareció en pantalla y no dudó en relatar el terrible episodio que vivió siendo niña. La conductora Tula Rodríguez comenzó preguntándole si ha sido víctima de alguna agresión. “¿Fuiste víctima de bullying?”.

Por su lado, Wendy Sulca contó que durante su etapa escolar uno de sus compañeros utilizó fuertes calificativos para dirigirse a su persona. Según recordó la intérprete de ‘La Tetita’, ella ingresó a un colegio de clase media y el primer día fue discriminada.

“Cuando estuve en cuarto grado de primaria ingresé a un colegio de mediana clase. Yo fui becada porque no tenía los recursos para que mis padres me pusieran en ese colegio. Cuando uno es nuevo en un salón, ya de por sí hay cierta exclusión, pero justo el compañero que me tocó al lado en la carpeta me trató muy mal el primer día que entré”, comenzó diciendo ante la atenta mirada de todos.

Wendy Sulca contó que un compañero de su colegio la insultó. (Captura TV)

“Me dijo ‘tú eres serrana’, qué haces aquí, no perteneces aquí, no deberías estar aquí, deberías irte. Me hizo sentir horrible. Al principio yo no quería ir a ese colegio porque yo temía que, al no pertenecer a esa clase social, sentía mucho miedo”, agregó.

En ese momento, Tula Rodríguez le consultó si en aquel entonces le avisó a sus padres sobre el ataque y si hubo otro día en que también le hicieron bullying. Rápidamente, la compositora peruana señaló que, felizmente, se solucionó el problema.

“Yo siempre lo hablé con mis papas. Felizmente no (sucedió otra vez) porque yo lo comuniqué a mis padres y ellos hablaron con el director. me cambiaron de compañero de carpeta”, sentenció la cantante.

Recordemos que, Wendy Sulca es una de las artistas que le ha dado un nuevo aire a la música andina teniendo éxito en nuestro país con tal solo 26 años. Desde “La Tetita” hasta sus últimos temas, no ha dejado de sonar en la industria musical.

Wendy Sulca y su carrera al éxito. (Foto: Composición)

Wendy Sulca apareció en los paneles de Time Square de Nueva York

Wendy Sulca se mostró su emoción en redes sociales tras aparece en un banner digital en el Time Square en Nueva York el pasado 23 de junio. La artista se encontraba en la portada del playlist ‘Equal Andes’ que ha producido Spotify para reivindicar a la mujeres latinoamericanas.

Entre todas las artistas latinas, la plataforma musical escogió a la cantante como representante de la música peruana. En el panel digital en formato vertical se puede apreciar el sello de Spotify y debajo el nombre y la fotografía de Wendy Sulca

“Wow, estoy demasiado emocionada. Nunca en mi vida imaginé aparecer en Times Square. Aún sigo temblando, no me lo puedo creer. Hace 6 años cuando vine por primera vez a New York, jamás hubiera si quiera soñado con verme en una de sus pantallas más emblemáticas. De verdad que es inolvidable la experiencia que estoy viviendo”, se lee en las primeras líneas de su publicación en su cuenta de Instagram.

Wendy Sulca aparecieron en el Time Square. (Instagram)

