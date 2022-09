Paco Bazán confesó que Christian Cueva lo enfrentó por llamar “garrapatas” a sus amigos

Paco Bazán además, narró detalles de su llegada al Gran Show, todo lo que le enseñó Gisela y un secreto 'hot' que Polo Campos le reveló cuando supo que sería su doble en la miniserie (Video: TROME PERÚ)

Francisco ‘Paco’ Bazán, exfutbolista y actual presentador de “El Deportivo” de ATV, contó la vez en la que el mediocampista de la selección peruana, Christian Cueva, lo enfrentó a través de una llamada telefónica, debido a unas expresiones que consideró incorrectas respecto a sus amistades.

No obstante, el conductor pudo manejar la situación de la mejor manera para evitar todo tipo de malentendido. “Yo a Christian lo adoro, es mi amigo. Cuando hay que levantarlo, lo levanto hasta arriba. Yo me identifico con el peruano que camina, por eso a él le digo el ‘10 de la gente y del pueblo’, él es el ‘Chacalón del fútbol”, indicó de arranque para el canal de Youtube de Trome en su segmento ‘La Fe del Cuto’, conducido por Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Inicialmente, el exguardameta de 41 años contextualizó el escenario del diálogo alturado. Todo surgió a partir de un ‘ampay’ en el que ‘Aladino’ aparece en aparente estado de ebriedad. En la fotografía mencionada, el futbolista de la Selección peruana se encuentra con amigos y entorno cercano a su alrededor, los mismos que habrían captado la escena mediante sus dispositivos móviles para, posteriormente, difundirla.

Al ser una contexto delicado, teniendo en cuenta que Cueva es futbolista profesional y debería mantener los estándares de disciplina dentro de sus rutinas diarias, el video no debió ser expuesto. Sin embargo, no se pudo evitar y llegó a los televidentes de los programas de televisión especializados en entretenimiento y ocio de la farándula local.

Imagen del ampay de Cueva en 2021.

Ante ello, Bazán reaccionó al ‘ampay’ con las siguientes palabras. “Me dio bronca, me dio rabia. Primero, que lo picoteen y que encima, lo expongan así. Que lo traicionen, que lo graben y que roten ese video para que se haga viral y nos llegue a todas las centrales del Perú. No me parece justo”, afirmó. “Me indigné y, orgánicamente, dije que sus amigos eran unas ‘garrapatas’ que están succionándole la sangre. Son ayayeros, y enciman lo filman, lo ridiculizan y no lo protegen. ‘Si lo van a vivir, protéjanlo y no lo muestren’, dije el lunes. El martes a las ocho de la noche entra una llamada internacional”, agregó ‘Paco’ al contar la historia a detalle.

“Contesto y me dicen ‘Oye loco, ¿Cómo vas a decir que mis amigos son unas garrapatas?” a lo que el comunicador respondió confundido al no reconocer la voz del emisor de la llamada. “Soy Christian, ‘Cuevita’”. El exfutbolista crema, al confirmar quién le estaba contactando, animoso replicó: “Hey, ‘Aladino’ ¿Qué tal, cómo estás?” a manera de seguir la conversación.

No es la primera vez que 'Aladino' está envuelto en polémicas relacionadas a indisciplina.

“Nada de ‘Aladino’”, le respondió el mediocentro del combinado patrio. “Mis amigos compran su trago, ellos ponen todo”, agregó el futbolista con un tono molesto, tratando de justificar a sus acompañantes durante la noche del ‘ampay’. Automáticamente, el presentador deportivo explicó el por qué utilizó el adjetivo calificativo por el que Cueva le reclamaba. “A partir de ahora, protégete. Rodéate de gente de tu confianza y que no metan a otra gente. Es tu imagen, tu vives de eso. Tranquilo”, aconsejó el exmodelo con el objetivo de calmar a un alterado ‘Cuevita’.

“Yo te voy a dar una entrevista y voy a explicar cómo ha sido. Porque te quiero. Todo bien, sigue haciendo tu trabajo pero bájale un cambio”, concluyó la llamada el futbolista liberteño desde Brasil, pues se encontraba en la concentración previa a la Copa América 2021. ‘Paco’ además confesó que después de esa llamada, desconoce el punto de vista del Seleccionado nacional en relación a la polémica que se llevó a cabo vía telefónica. La entrevista prometida nunca se realizó y las aclaraciones respectivas tampoco llegaron a concretarse.

