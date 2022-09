Ethel Pozo y Julián Alexander: así se vive el matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel

Ethel Pozo y Julián Alexander se dan el sí en el altar. (Instagram)

Ethel Pozo y Julián Alexander se casan la tarde de este sábado 10 de septiembre, luego de más de un año de compromiso. La conductora de televisión, quien es muy activa en redes sociales, no ha dejado de compartir más de un detalle de la preparación de uno de los días más importantes de vida, que al fin ha llegado.

La hija de Gisela Valcárcel se retiro de su programa días antes de este evento, para poder tener más espacio y libertad mientras ultimaba detalles de este importante día en familia. Como se sabe, Julián Alexander ha preferido mantener un poco más al privado algunos detalles.

Sin embargo, el día llegó y poco a poco se ha comenzado a filtrar diversos detalles de lo que se viene viviendo en este importante día para Ethel Pozo y su futuro esposo Julián Alexander.

Brunella Horna es una de las invitadas a este evento, y fue quien compartió una de las primeras fotos de la pareja en el altar. Ethel Pozo luce un vestido estilo princesa con escote en los hombros y con el cabello suelto.

Ethel Pozo y Julián Alexander en el altar. (Instagram)

En la cuenta de Instarándula, se filtró una fotografía de una de las mesas de bocaditos para los invitados. Aquí se ve diversidad de dulces y, de acuerdo a lo que indica la persona que envió esta foto, se estaban ultimando detalles.

Boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. (Instagram)

Por otro lado, el actor Sebastián Monteghirfo, compartió una historia en la que se ve a Julián Alexander alistándose con su traje de gala para dirigirse al altar, dónde esperará a su futura esposa. Cabe precisar que, se ha dado a conocer que Gisela Valcárcel también se encuentra en el lugar a la espera de la ceremonia.

Julián Alexander listo para el altar. (Instagram)

También, se filtró la información de que los invitados a la boda ya estaban llegando a la recepción para tomar sus respectivos lugares. Se detalló que Ethel Pozo estaría haciendo su ingreso a las 16:00 horas.

Invitados de la boda de Ethel y Julián. (Instagram)

Ethel Pozo compartirá los detalles de su boda

La mañana del viernes 9 de septiembre, Ethel Pozo envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación anunciando que no haría ninguna declaración el día de su boda, por lo que pedía respeto y privacidad en este día importante para ella.

Sin embargo, durante la tarde de ese mismo día, se comunicó por redes sociales para aclarar qué es lo que pasaría el día de su matrimonio. “Mañana no voy a poder saludar a los amigos de la prensa en la puerta, ni voy a dar declaraciones, pero por supuesto que por aquí en las redes sociales voy a compartir todo, sé que trabajo en televisión y me encanta compartir con mis seguidores todo lo que me está pasando”, señaló al inicio.

Ethel Pozo no dejará de compartir detalles de su boda: “Me debo al público”. | Instagram

Seguido, explicó que usará sus redes sociales para compartir todos los detalles que pueda, pero dejó en claro que respetará a aquellos invitados que no tienen que ver con la televisión y prefieren mantenerse en el anonimato.

“Yo les voy a compartir todo por aquí en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto con todo cariño, como les he venido narrando mi historia de amor y en general comparto todo, pero yo, no puedo entrar a la privacidad de otras personas”, expresó. Hasta el momento, la hija de Gisela no se ha pronunciado