Hernán del Pozo insultó a Rodrigo González y Gigi Mitre por difundir polémico audio de Alexandra Balarezo

Hernán del Pozo insultó a Rodrigo González y Gigi Mitre | TikTok

Hernán del Pozo arremetió contra Rodrigo González y Gigi Mitre, luego que ‘Amor y Fuego’ anunciara una reveladora entrevista a su pareja Alexandra Balarezo. La modelo peruana acusó al ecuatoriano, a quien conoció en la segunda temporada de ‘El Poder del Amor’, de maltratarla psicológicamente en repetidas oportunidades.

“Yo en su momento lo defendí mucho por todo el amor que le tenía, y mentí en muchas cosas, todo era show en el programa. Al llegar a Lima y ver esos comportamientos... yo siento que es, más que todo, un maltrato psicológico, quiero poner un pare a toda esta situación. Tengo miedo”, exclamó la influencer entre lágrimas.

Aunque sus declaraciones no han sido emitidas en su totalidad, el joven empresario enfureció con el programa de Willax TV por transmitir los audios de su novia. Además, aseguró que su relación amorosa solo está atravesando por un mal momento.

“Este programa basura ‘Amor y Fuego’ se dedica a hablar cualquier pendej*** de las personas. O hablas o te amenazan sacando mensajes de voz. A los dos presentadores... no les tengo miedo, estoy aquí dando la cara. Como cualquier relación, siempre van a haber discusiones, peleas, lo que sea. Pero tú, amigo o amiga, no tienes el derecho de hablar mal de mí”, indicó en Instagram.

Insultos contra Rodrigo González y Gigi Mitre

No contento con ello, la actual pareja de Alexandra Balarezo se dedicó a agredir verbalmente a los presentadores de ‘Amor y Fuego’, minimizando su trabajo como conductores de TV y resaltando que él tiene un negocio propio que le genera mucho más dinero.

“Los dos me valen trozo, no me importan. Si quieren sacar contenido en su programa basura, sáquenlo. En una de esas me hago más famoso, cheverísimo. Me da asco su programa, lo que mier*** sea. Estos programas huev*** te pagan para ‘ser alguien en la vida’. ¿Tú quién eres? Yo tengo mi negocio, mi trabajo me da más billete como para que te rebajes tanto”, expresó indignado.

Pidió también, a modo de provocación, que la dupla de Willax TV siga hablando sobre él, pues así se haría más popular. “Dénle cabida, lo que ustedes quieran, porque me hacen más famoso. Amigos… vivir de la televisión es la cosa más fracasada de la p*** vida. Yo tengo mi negocio. ¿Y tú? Ah, verdad, vives de la tele”, sentenció.

Cabe resaltar que Hernán del Pozo terminó borrando sus historias de Instagram; sin embargo, los usuarios lograron grabar sus declaraciones, las cuales se hicieron virales en TikTok. Los cibernautas esperan que Rodrigo González y Gigi Mitre le respondan en vivo en su programa de espectáculos.

Pareja de Alexandra Balarezo arremetió contra Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Quién es Hernán del Pozo?

Hernán del Pozo es un empresario y modelo ecutoriano de 25 años. Ganó popularidad al participar en la segunda temporada de ‘El Poder del Amor’, en donde conoció y entabló una relación con la peruana Alexandra Balarezo, quien estuvo relacionada sentimentalmente en el pasado con Hugo García.

Según su biografía de Instagram, el quiteño es fundador de Delpo’s Grill y la empresa Pidelo a miami. En dicha red social, posee más de 184 mil seguidores.

