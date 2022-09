Esposa de Josimar estaría destrozada por reencuentro entre el salsero y María Fe Saldaña en Colombia

Yadira Cárdenas habría terminado su relación amorosa con Josimar. (Instagram)

Todo parece indicar que la actual esposa de Josimar, Yadira Cárdenas, está decepcionada del comportamiento del cantante de salsa. Según indicó ‘Magaly TV, La Firme’, la cubana no soportó que su marido se fuera de viaje a Colombia en compañía de su expareja María Fe Saldaña y su hija, evidenciando así una sospechosa cercanía.

Este inesperado reencuentro hizo que los allegados de Cárdenas se comunicaran con el programa de espectáculos a través del ‘Chismefono’. Muchos de ellos aseguraron, sin mencionar su identidad, que Yadira está destrozada porque cree que Josimar se casó con ella en Estados Unidos para obtener los papeles de residencia.

“Fui testigo del amor de Yadira y Josimar. Él se dedicó a enamorarla, siempre cariñoso y Yadira fue una verdadera madre para sus hijos. Todo cambió cuando el agarró su residencia, ahí sacó su verdadera cara. El muy hipócrita le hizo un cumpleaños espectacular y ella feliz posteando fotos sin saber que estaba siendo engañada. Él y Maria Fe confabularon para sacarle los papeles, ella lo amaba mucho, me imagino lo destrozada que está”, escribió uno de los supuestos testigos.

Una segunda persona señaló que la familia sufre por el estado emocional de la cubana. “Yadira está desesperada, está en shock, no quiere hablar, no quiere comer, esto es horrible. No solo fue engañada por Josimar, sino que también por Maria Fe. Yadira tuvo una conversación con ella porque estaba sospechando y Maria Fe le confirma que ellos no estaban juntos y nunca volvería a haber nada, cuando ya estaban de acuerdo en verse en Colombia, ellos confabularon juntos este show”, acotó.

Incluso, los llamó mentirosos, cínicos y falsos. “No hay perdón de Dios para esos dos. Todos estamos muy dolidos, él se encargó de engañarnos a todos, nosotros lo queríamos mucho, creímos en él y nos engañó... crear este plan con su ex es tan maquiavélico, tan frío”, agregó el testigo.

Un tercer informante señaló, mediante el Whatsapp del ‘Chismefono’, que Josimar le pidió a su esposa Yadira Cárdenas que abandone el hogar donde ambos viven en Orlando, Florida. “Ella está bastante afectada por eso, se siente engañada. Pero está esperando que él regrese a Orlando para definir su situación. Él se ha portado muy mal con ella y con toda su familia”, precisó.

Esposa de Josimar consternada por reencuentro

El programa de Magaly Medina difundió imágenes de Josimar en Colombia, a donde viajó para promocionar sus próximos conciertos en algunas radios locales. Para sorpresa de la ‘Urraca’, el salsero asistió en compañía de María Fe Saldaña, quien fue confundida como la esposa del artista nacional en más de una ocasión.

Luego de evidenciar el acercamiento entre Josimar y la joven emprendedora, el programa de espectáculos se comunicó con Yadira Cárdenas, la actual esposa del cantante quien actualmente vive en Estados Unidos.

Durante la llamada telefónica, le consultaron si estaba enterada del encuentro entre su esposo con su última expareja. La cubana se mostró muy sorprendida por lo que escucho que incluso evitó contestar y le pasó el teléfono a su tía, quien reveló que no sabían nada de esto y que se habían quedado ‘con la boca abierta’.

“Su esposa está acá y no sabemos nada de esto. Ella es su esposa, pero nosotras no sabíamos nada. Mi sobrino hasta ahorita muy bien se comunica con su esposa y todo, pero usted me acaba de dar esta noticia que me que he quedado con la boca abierta. Qué raro es todo esto que me está informando”, señaló la pariente.

Josimar se reencontró con María Fe en Colombia.

