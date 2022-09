El mercado uruguayo se suma a la variedad de destinos a los que tienen acceso los ajíes y pimientos peruanos de diversas variedades.

El ingreso de ajíes y pimientos frescos peruanos ya pueden ingresar al mercado de Uruguay, luego de las gestiones realizadas entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú y la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay.

Mediante resolución N° 938/022, las autoridades fitosanitarias de ese país establecieron los requisitos fitosanitarios para la exportación de frutos del género Capsicum, como los ajíes y pimientos de diversas variedades.

Para la exportación de estos productos a dicho mercado, los lugares de producción deberán registrarse ante el Senasa, y los envíos deberán contar con la autorización fitosanitaria de importación y pasarán por una inspección oficial en Perú y Uruguay; es decir, en su origen y a su arribo. También se debe cumplir con otros requisitos fitosanitarios específicos.

Crecimiento agroexportador

El mercado uruguayo se suma a la variedad de destinos a los que tiene acceso el género Capsicum, como lo tiene también lo tiene Estados Unidos, Alemania, Francia, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Puerto Rico, Chile, Argentina Brasil, Dinamarca, Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, España, Italia y Kosovo.

Según cifras oficiales del Senasa, durante el 2021, la certificación fitosanitaria de productos frescos y secos al natural de Capsicum alcanzaron las 33,120 toneladas, siendo el principal destino México con 39%, seguido de Estados Unidos con 30%, España 27% y entre Guatemala, Italia, Kosovo y Chile completan 4% restante.

Con la apertura de este nuevo mercado, la proyección es que el Perú se consolide como uno de las principales naciones exportadores de este producto a nivel mundial, lo que beneficia, principalmente, a los productores de Lambayeque, La Libertad, Piura, Lima, Ica, Tacna y Arequipa.

Exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas en el mes de julio del 2022 habrían sumado US$ 4.883 millones, cifra que evidenciaría una caída de 0,79% respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Hasta junio de este año, las exportaciones de gas natural licuado habían mostrado un desempeño positivo con un valor promedio mensual de US$ 315 millones. Sin embargo, en julio no se exportó este producto, lo que se debería a una menor demanda del Reino Unido. Este hecho explicaría la ligera caída en el valor de las exportaciones peruanas en el sétimo mes del año”, indicó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

China figura como el principal destino de las exportaciones en el mes de julio con envíos por US$ 1.774 millones, evidenciando un incremento de 7,50%, respecto a similar mes del 2021. Como segundo destino está Estados Unidos, mercado al cual se exportó US$ 747 millones (+33,42%), seguido de Japón, con US$ 250 millones (+49,75%).

Las exportaciones peruanas en el mes de julio del 2022 habrían sumado US$ 4.883 millones.

Otros destinos son Canadá, US$ 196 millones (-1,91%); Chile, US$ 168 millones (+13,71%); India, US$ 154 millones (-46,63%); Suiza, US$ 140 millones (-20,85%); Corea del Sur, US$ 138 millones (-49,49%); Países Bajos, US$ 135 millones (+1,47%); y Brasil, US$ 129 millones (+25,13%).

De esta manera, se puede observar que seis de los principales destinos de las exportaciones peruanas mostraron una variación positiva respecto a julio del 2021: China, Estados Unidos, Japón, Chile, Países Bajos y Brasil.

Por otro lado, entre las principales líneas de producto exportadas por el Perú están los minerales de cobre y sus concentrados, que reportaron 640.441 toneladas por un valor de US$ 1.240 millones, cifras que han evidenciado un aumento de 2,48% en cuanto a cantidad y una caída de 11,39% en cuanto a valor.

SEGUIR LEYENDO