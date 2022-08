Rodrigo González expresa su admiración por Susan Ochoa: “Tiene una voz espectacular y me encanta”

Rodrigo González expresa su admiración por Susan Ochoa y asegura que sería una gran conductora de televisión. (Willax TV)

Rodrigo González no dudó en llenar de elogios a la cantante Susan Ochoa. Y es que, el conductor de Amor y Fuego no pasó desapercibido el desenvolvimiento de la artista nacional en el set de ‘América Hoy’ y destacó el momento cuando bromeó con Ethel Pozo.

Sucede que la cantautora aseguró que también ”canta en divorcios” cuando se encontraba hablando con la hija de la popular ‘Señito’ sobre su boda con Julián Alexander. Esto causó las risas de todos los presentes en el set y fue comentado por el periodista este 24 de agosto en la emisión de su programa.

Rodrigo González rompió en carcajadas al escucharla y expresó su admiración por Susan Ochoa. Además, señaló que podría convertirse en una de las mejores presentadoras de televisión, pues cumple con todas las cualidades según su criterio de productor.

Rodrigo González considera que Susan Ochoa sería una buena conductora de televisión. (Captura / Instagram)

“Me encanta Susan. Tiene una voz espectacular, ha ganado premios, pero siempre que la veo en televisión, siento que podría ser una buena presentadora. Tiene buen floro, mucha gente se identifica con ella, no tiene miedo a nada, habla bien, es rápida y cuando la invitan a los programas, de una manera natural se adueña del espacio”, expresó el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, Rodrigo González recordó las veces que vio a Susan Ochoa en el espacio matutino de Latina TV, ‘Mujeres al Mando’, y cuestionó el por qué no le dieron una oportunidad para que conduzca el magazine. “Susan tiene mucho más desenvolvimiento, más carisma, mejor vocabulario... ¿Por qué ella no es presentadora? Yo le daría un programa y que forme parte de un grupo. Me encanta”.

En otro momento, la figura de Willax TV contó que la compositora le envió un mensaje por privado cuando criticó uno de los vestidos que lució en el reality de Gisela Valcárcel dejando en evidencia que ella también lo admira. “Rodrigo digas lo que digas, yo te amo. Te quiero, tú chanca nomas igualito te voy a querer”.

Finalmente, el conductor decidió responderle en vivo. “Susan, yo también siempre te voy a querer. Sabes que sobre todo eso está, aparte de mi cariño, mi admiración por tu gran talento como pocos hay en nuestro país”.

Susan Ochoa en La Gran Estrella. (Foto: GV Producciones)

