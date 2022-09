Carlos Zambrano y Darío Benedetto se juntaron tras polémica pelea y previo a Boca Juniors vs River Plate

Carlos Zambrano y Darío Benedetto realizaron trabajos juntos en la previa de Boca Juniors vs River Plate.

El ambiente se habría calmado en la interna de Boca Juniors. Así lo reflejaron Carlos Zambrano y Darío Benedetto, quienes entrenaron juntos hoy después de protagonizar polémica pelea semanas atrás. Los dos jugadores ‘bosteros’ quieren llegar de la mejor forma al clásico con River Plate.

Como es habitual en el conjunto ‘xeneize’, abrió las puertas de su entrenamiento para la prensa argentina. SportsCenter captó el preciso momento en el que el ‘Pipa’ y el ‘León’ se encontraban realizando trabajos de calentamiento. El peruano le tiraba la pelota, mientras que el ‘gaucho’ hacia estiramientos con una liga.

El encuentro entre el delantero y defensor llamó la atención de los periodistas argentinos. “Eso demuestra que quedó en el partido (la pelea), lo hablaron en su momento y pueden convivir en el día a día”, sostuvo un integrante de SportsCenter.

Carlos Zambrano y Darío Benedetto realizaron trabajos juntos en el entrenamiento de Boca Juniors.

Esto no había ocurrido antes, por lo menos de manera pública. En los diferentes partidos de Boca Juniors, ambos futbolistas evitaban cruzarse en el campo. Asimismo, sucedió en jornadas de ejercicios pasados cuando el ‘Kaiser’ trataba de no marcar al delantero en el reducido.

Y es que Darío Benedetto y Carlos Zambrano protagonizaron una controversial pelea en el descanso de Boca vs Racing en el Cilindro de Avellaneda. El defensor de la selección peruana fue golpeado en el rostro por el argentino y su pómulo terminó hinchado.

El mismo Zambrano confirmó lo sucedido en el vestuario. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, fueron sus palabras en conversación con el Trome.

Por esta riña, Boca Juniors suspendió a ambos jugadores por dos partidos. No estuvieron en el empate con Rosario Central y en la victoria sobre Defensa y Justicia. Los dos hicieron su reaparición en el triunfo 2-1 sobre Atlético Tucumán.

Boca Juniors vs River Plate

Hay un buen ambiente en Boca Juniors previo a chocar con River Plate por el clásico argentino, el cual está programado para este domingo 11 de setiembre a las 15:00 (hora de Perú) en la Bombonera. El estadio lucirá repleto tal como sucede en esta clase de partidos. Se vivirá una fiesta.

Más allá de la historia de este enfrentamiento, esta edición puede definir muchas cosas en el campeonato ‘gaucho’. Ambos tienen 29 puntos y están a cuatro del líder, Atlético Tucumán. El que consiga una victoria el fin de semana, se acercará al primer lugar.

¿Cómo llegan ambos clubes? Boca consiguió un importante triunfo en condición de visitante. Superó 2-1 a Colón con goles de Norberto Briasco y Luca Langoni en el estadio Brigadier López. Por su parte, River venció 2-0 a Barracas Central en su casa. Nicolás de la Cruz y Miguel Borja anotaron para que el ‘millonario’ se quede con los tres puntos previo al clásico.

Boca Juniors venció a Colón previo al partido con River Plate.

¿Advíncula y Zambrano jugarán el clásico?

Lo más probable es que Luis Advíncula vuelva al once de Hugo Ibarra para Boca Juniors vs River Plate tras estar suspendido en la victoria sobre Colón por acumulación de tarjetas. Por su lado, el ‘Kaiser’ luchará con Nicolás Figal por un puesto en la zaga central. Uno de los dos conformará la dupla defensiva con el experimentado Marcos Rojo.

