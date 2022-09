Cantolao: estos dos jugadores son seguidos por Juan Reynoso para la selección peruana

Gerente Deportivo de Cantolao reveló el nombre de dos jugadores que son seguidos por comando técnico de la selección peruana

La selección peruana se alista para disputar dos partidos amistosos ante México y El Salvador, lo que marcará el debut de Juan Reynoso como técnico. Este viernes, el entrenador dará a conocer en conferencia de prensa su primera lista de convocados para dichos encuentros y las posibilidades de algunos talentos de formar parte de esa lista es latente.

En esa línea, Raúl Meza, gerente deportivo de Academia Cantolao reveló detaller de la reunión que sostuvieron con el seleccionador. “Hay bastantes rumores, hasta que no se haga oficial, es un poco prematuro. De hecho, hay jugadores que debe estar en la órbita, quizás como cambio generacional que debe tener la selección”, dijo al programa Tribuna Deportiva de Best Cable.

Señaló que por la forma de trabajar que tienen, cree que van a formar una selección local para tener como una lista de expectativas. “Dentro de ese universo de jugadores están Bryan Reyna y Jhamir D’Arrigo, por lo que extraoficialmente nos han comentado” , dijo el directivo.

Resaltó el hecho que el DT de la blanquirroja se fije en los jugadores de Cantolao, porque tienen “calidad, constancia, minutos, energía, aire de triunfo y una serie de factores que son claves para que sus carreras sigan en proceso y tengan éxito” .

Meza dejó en claro que hasta el momento no han llegado documentos oficializando la convocatoria, y no sabe de qué forma va a ser oficial, si por vía email o carta. “Me acuerdo que con la Sub 23, cuya convocatoria fue hace poco, no hubo una carta oficial, pero si hubo una comunicación cuando llamaron a Arón Sánchez, quien lamentablemente por un tema de lesión no podía ir, tenía el tobillo hinchado y el comando técnico prefirió que no viaje”, expresó.

Raúl Meza comentó que Bryan Reyna y Jhamir D’Arrigo son los jugadores que vienen siendo observados por Juan Reynoso, según conto el directivo del ‘Delfín’.

Charla de fútbol

Asimismo, reveló lo que conversaron con Juan Reynoso en su visita al entrenamiento de Cantolao. “Fue una conversación de fútbol, yo creo que el comando de la selección ya sabe quién es quién, y es muy poco lo que nosotros podamos aumentar a ese conocimiento que ya tienen ”.

Agregó que hablaron de algunos detalles de formación que no tenían a la mano y de jugadores que le llamaron la atención a Juan junto a su comando técnico, como Jesús Castillo y Arón Sánchez.

Finalmente, en Cantolao dejaron en claro que están trabajando en el trabajo formativo como se ha caracteriado desde su fundación, porque es la única manera de que en un mediano o largo plazo ser un equipo exportador de jugadores .

SEGUIR LEYENDO