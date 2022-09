Ministro Félix Chero niega conocer a Zamir Villarverde: “Se me investiga por un hecho absolutamente falso”

Felix Chero, titular del Ministerio de Justicia. (Andina)

Félix Chero, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), dejó en claro que no conoce al empresario Zamir Villaverde y que tampoco ha tenido comunicación con él, en relación a la investigación a la que fue incluido por el delito de organización criminal, la cual estaría liderada por el presidente del Perú, Pedro Castillo.

En esa línea, el ministro se mostró disconforme con la decisión del Ministerio Público de abrirle un proceso. Según señaló en una actividad oficial, las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas”, sin embargo, asistirá a las citaciones y diligencias a las que le indiquen las autoridades.

“Quiero aclarar que esta investigación en la cual se me incorpora, es por un hecho absolutamente falso, se dice que yo soy investigado porque habría enviado a un emisario a hablar con Zamir Villaverde, al señor yo no lo conozco, nunca he tenido trato con él (…) como lo dije alguna vez, el ministro de Justicia no pacta con delincuentes y yo en ningún momento he tenido acercamiento ni comunicación directa e indirecta con el señor”, manifestó.

Como se recuerda, Chero, y el premier Aníbal Torres, serán investigados por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal que se le sigue al jefe de Estado, en el marco del caso de la salida de Mariano González de la cartera del Interior.

La decisión del Ministerio Público contra los dos integrantes del Ejecutivo se concreta tras la presentación de lunes 5 de setiembre, de Castillo Terrones, quien se habría acogido a su derecho al silencio frente a las imputaciones que hizo González que denunció que existen trabas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes, y el sobrino del presidente, Fray Vásquez.

“Rara” investigación

Por su parte, Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), calificó de “raro” que justo se les abra un proceso a los antes mencionados después de que ambos miembros del gabinete expresaran su postura contra el Congreso de la República, el Ministerio Público y otros temas de coyuntura política.

“Como ciudadano que conoce asuntos jurídicos puedo decir que es muy raro que, luego de una actuación y una posición clara del premier y el ministro de Justicia respecto a la situación de confrontación, inmediatamente después se amplíe el proceso de investigación al desempeño del premier y del ministro”, declaró a la prensa.

En esa línea, Sánchez deslizó la posibilidad de que el sistema de justicia en el Perú estaría actuando bajo un sesgo político. Según mencionó, hay “ladrones de saco y corbata” que continúan libres.

“Todos los ciudadanos de todo el Perú hagámonos la pregunta: ¿La justicia que hoy se imparte en el sistema de Justicia del Perú es igual para todos o está inclinado por sesgos y afán político?”, cuestionó.

“Yo me pregunto eso como ciudadano, porque hoy vemos delincuentes con saco y corbata del fenómeno de corrupción Odebrecht, lavado de activos y otros que hoy están libres”, manifestó tras ser consultado por las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano.

