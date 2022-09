Freddy Díaz reconoció que bebió licor en el Congreso con otros legisladores, pero niega cargos de violación sexual

Freddy Díaz habló sobre la suspensión recibida en el Congreso de la República. (RPP)

En una sesión reservada, el Pleno del Congreso de la República votó por mayoría para suspender por 120 días al congresista Freddy Díaz Monago, implicado en una denuncia por violación sexual a una trabajadora de su despacho. La medida se aprobó con 99 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones . Implica además el descuento de sus haberes por el mismo periodo.

Horas después, Díaz ofreció una entrevista a RPP donde señaló que se esperaba la suspensión, e incluso dijo que él también votó a favor. “Considero que es un hecho lamentable, soy consciente, he reconocido en la Comisión de Ética la vulneración a las buenas costumbres, al código de ética, al cual me allané y ese informe final es el que se ha aprobado hoy. Me hubiera gustado que el Pleno sea público y no reservado. Pedí a todos los congresistas que se me sancione ”, precisó.

Dejó en claro que actualmente enfrenta dos procesos, uno es el parlamentario, donde ya se aprobó la sanción, y el otro está en la vía judicial en proceso de investigación sobre la denuncia por agresión sexual por parte de una trabajadora. Dijo que se debe determinar una investigación y el juez podrá decir con una sentencia firme si es culpable o inocente.

Sobre esta última acusación, respondió: “Rechazo ser culpable, nunca ha ocurrido ese tipo de delito, nunca he cometido un delito de esa naturaleza, nunca lo haría y en este proceso vamos a demostrarlo” .

Respecto a la información revelada por el periodista Martín Hidalgo, quien dijo que el día de la supuesta violación, Freddy Díaz estuvo consumiendo alcohol con otros nueve congresistas en el Palacio Legislativo, y luego se fue con tres parlamentarios a su despacho. El exmilitante de APP no quiso dar detalles, pero reconoció que bebió.

“Más allá de números, en efecto inicié a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el Palacio Legislativo. Me voy a reservar, de mencionar los nombres. Primero fuera de mi oficina en el Palacio Legislativo con varios congresistas”, apuntó. Sobre la sanción a otros congresistas, dijo que de eso se encargará la instancia que corresponda.