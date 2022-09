Freddy Díaz: Reacciones tras la suspensión del congresista acusado de violación

Freddy Díaz, acusado de violación, no ha sido desaforado del Congreso hasta el momento.

En una sesión reservada del Congreso de la república, la representación nacional decidió suspender a Freddy Díaz en el ejercicio de sus funciones. El exintegrante de Alianza para el Progreso (APP) fue acusado por una trabajadora de su despacho de haberla violado. Las investigaciones del caso están en manos de las autoridades, pero el Parlamento ha decidido que no ejerza sus labores durante 120 días.

Entre las curiosidades de la sesión resaltó el hecho de que el parlamentario acusado se encontraba en el hemiciclo del Congreso y llegó a votar por su suspensión. “El mismo congresista acusado de violación votó a favor de su propia suspensión por 120 días. Freddy Díaz se burla del Congreso y de todos”, fue la reacción del periodista Jesús Verde. Para algunos miembros de la representación nacional no es suficiente para su caso.

Entre quienes solicitan mayor castigo para el congresista no agrupado se encuentra la integrante de Avanza País, Patricia Chirinos. “Ahora el Congreso tiene la responsabilidad de desaforarlo e inhabilitarlo de la función pública, tal como lo solicito en mi DC presentada el 2 de agosto”, escribió para luego instar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de actuar de inmediato.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables saludó la aprobación de la suspensión de Freddy Díaz Monago solicitada por la Comisión de Ética; sin embargo, no mencionó el posible desafuero. “Nada justifica la violencia contra la mujer”, fue la última frase que acompañó la publicación en redes sociales. Cabe recordar que esta institución brindó apoyo a la trabajadora que señaló al congresista como su agresor.

La exministra de la Mujer, Anahí Durand, cuestionó que no se haya discutido otras formas de sanción contra Díaz. ¿Cuánto más demorarán para aprobar su desafuero o inhabilitación y que responda ante la justicia como cualquier ciudadano? La impunidad no puede imponerse ante ese delito”, escribió desde sus redes sociales tras confirmarse la suspensión contra el cuestionado padre de la Patria.

Sin embargo, el Congreso no fue la única institución cuestionada. La directora ejecutiva de Justicia Verde, Diana Chávez, indicó que “nada servirá esta sanción si la Fiscalía y el Poder Judicial no dictan prisión preventiva para que su accesitario asuma su cargo. Una persona con una denuncia tan grave de violación, no puede volver a su escaño”, indicó. Como se comprobó estar tarde, Díaz aún sigue asistiendo al centro donde habría ultrajado a una trabajadora.

Sesión cuestionada

Si bien el resultado fue la suspensión, muchos cuestionaron el hecho de que el pleno haya sido secreto. “Solo leyeron en sesión pública los números de artículos que infringió éticamente”, escribió la periodista Jaqueline Fowks. El hecho ha sido ampliamente criticado en redes sociales.

Hasta la primera semana de agosto, Freddy Diaz continuó desarrollando sus labores en la oficina parlamentaria donde presuntamente habría ocurrido la violación sexual. (Andina)

La presidenta interina del Congreso de la República, Martha Moyano, informó al inicio de la sesión respecto al informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que en Junta de Portavoces se acordó “pasar a sesión secreta por tratarse de un tema relacionado a la intimidad personal”.

El documento presentado por la comisión también detalla que el parlamentario Díaz habría pretendido evadir la justicia, porque se presentó después de cinco días ante la Fiscalía de la Nación. Díaz Monago justificó su ausencia de estos días a raíz del feriado largo que hubo.

De los 103 congresistas presentes, una aplastante mayoría votó a favor del informe de Ética y cero en contra, pero cuatro de ellos brillaron por su decisión de abstenerse a sentar una postura. Se trata de integrantes de Perú Libre, Acción Popular y Perú Bicentenario. Janet Rivas, Alfredo Pariona, Jorge Flores y Jorge Coayla fueron los votos en abstención.

