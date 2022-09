Los congresistas que se abstuvieron de suspender por 120 días a Freddy Díaz, acusado de violación sexual

Los congresistas que se abstuvieron a suspender por 120 días a Freddy Díaz por denuncia de violación sexual. Foto: Congreso/Composición Infobae

Esta tarde, se decidió suspender por 120 días al congresista Freddy Díaz Monago por la denuncia en su contra por violación sexual. En este sentido, 99 parlamentarios estuvieron a favor, 0 en contra y cuatro se abstuvieron a esta medida, por la cual ha despertado diferentes críticas tras las acusaciones de la extrabajadora del Congreso.

Los congresistas que decidieron abstenerse al informe final de la Comisión de Ética fueron: Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Alfredo Pariona (Perú Libre), Janet Rivas (Perú Libre) y Jorge Coayla (Perú Bicentenario).

Este documento fue presentado por el grupo de trabajo presidido por Karol Paredes el día 31 de agosto, lo cual se decidió discutir en el Pleno. Además, estaba sustentado en la conducta ética que tuvo Díaz Monago, porque se reveló que estuvo bebiendo alcohol dentro de su despacho, pero la suspensión no es específicamente por el delito que se le acusa.

Asimismo, la sesión del Pleno se llevó a cabo de manera privada, porque la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, indicó que se trataba de “un tema relacionado a la intimidad personal”. Sin embargo, fuentes cercanas indicarían que el exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso estuvo bebiendo alcohol junto a nueve colegas suyos, quienes tres se trasladaron a su despacho para continuar ingiriendo.

Díaz Monago indicó que los cuatro congresistas que se abstuvieron de votar a favor no bebieron alcohol con él. “Yo también voté a favor de la suspensión porque considero que es un hecho lamentable. Soy consciente, y lo he reconocido en la Comisión de Ética, la vulneración a las buenas costumbres, a las buenas conductas, al Código de Ética parlamentario al cual me allané”, manifestó para RPP.

Freddy Díaz le retiró la confianza a trabajadora que la acusó de violación sexual.

La extrabajadora lo denuncia

Como se recuerda, la extrabajadora decidió denunciar el hecho el mismo día por presuntamente haber sido abusada por el parlamentario. Sin embargo, Díaz Monago se presentó luego de cinco días a la Fiscalía de la Nación para declarar sobre los hechos. La justificación de su ausencia fue debido a que era feriado largo, a pesar que era una acusación fuerte en su contra.

“Ha sido bastante difícil presentar la denuncia. Al principio una siente mucha vergüenza, incluso culpa. Estoy aquí porque quiero justicia y voy a ir tras de ella”, dijo en el programa Al Estilo Juliana.

No obstante, la abogada del congresista indicó que sí tuvo relaciones sexuales, pero que habían sido “consentidas” por ambas partes. Asimismo, mencionó que existía una relación no “formal” con la presunta víctima.

“En estas últimas semanas se me ha sindicado de culpable y no me parece justo. Lo rechazo porque nunca he incurrido en ese tipo de delitos. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza. Nunca lo haría, y en ese proceso vamos a demostrarlo”, manifestó luego de ser suspendido por 120 días.

Hasta el momento, solo se ha conocido esta suspensión contra el congresista. Asimismo, el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones correspondientes. Como también, se conoció que tres personas declararon a favor de la presunta agraviada.

