Línea 50 ya no circulará por la avenida Abancay y usuarios muestran su malestar por cambio de ruta

Línea 50 solía recorrer la avenida Abancay.

La reforma del transporte público continúa siendo materia de debate a medida que da pequeños pasos. Entre los cambios más comentados recientemente resalta la incorporación del servicio 406, el mismo que sigue la ruta de la conocida Línea 50, una flota de grandes buses amarillos que llegaban al Centro de Lima por la avenida Abancay. Pero desde ahora la concurrida vía no será parte de su recorrido.

El hecho ha molestado a varios usuarios que diariamente subían a los mencionados buses. “La línea 50 nos ha servido muchos años. Yo me dirijo al centro de Lima y siempre lo tomo todos los días”, dijo un ciudadano a las cámaras de Panamericana Televisión, al igual que otro vecino de San Juan de Lurigancho que resaltó que su hija aborda los buses amarillos en las primeras horas del días.

Según Gerardo Hermosa, vocero de los servicios complementarios de la Agencia de Transporte Urbano (ATU), la ruta de la Línea 50 fue modificada en el 2021, pero hizo caso omiso a la decisión de las autoridades. “Ha venido transitando no cumpliendo con su itinerario afectando al corredor morado. Hace dos meses inauguramos un nuevo servicio, el 406, que hace prácticamente el mismo recorrido de esta ruta”, resaltó el funcionario.

La línea 406 del corredor morado ahora recorrerá la avenida Abancay.

A diferencia de la Línea 50, el representante de la ATU indicó que su servicio tiene inscrito a todos sus trabajadores en planilla, no venden buses y no alquilan rutas como sí sucedería con la empresa de transportes en cuestión. Asimismo, indicó que se está en la búsqueda de conductos para poner en marcha los setenta buses que todavía no transitan las calles de la capital.

“Estamos buscando que el gobierno central haga una capacitación y una reconversión laboral con gente del distrito de San Juan de Lurigancho y preferiblemente mujeres. A ver si nos ayuda el Ministerio de la Mujer. Nosotros pagaríamos las capacitaciones para tener mujeres conductoras de las cuales tenemos cinco, pero quisiéramos contar con más”, agregó en conversación con la prensa.

Problemas en el camino

Si bien la línea 50 ha sido reemplazada por el corredor a fin de que los usuarios accedan a un servicio más seguro y que respete las formalidades estipuladas por ley, los viajantes han mostrado sus molestias por la calidad del servicio. Las cámaras de Panamericana captaron los momentos en que los ciudadanos señalan que nos son recogidos en los paraderos indicados.

“Como tres han pasado y no han parado”, dijo un viajero para luego dejar oír a otro decir que el tránsito de buses es poco frecuente. Las cámaras captaron el momento en que un bus llegó al lugar donde esperaban varias personas, pero demoró en detenerse, hizo una parada, no abrió su puerta y siguió andando unos metros más para finalmente permitir el ingreso de quienes andaban esperándolo.

A pesar de los comentarios, los cambios han sido dados. La Línea 50 ya no recorrerá la avenida Abancay y solo será el corredor del servicio 406 el que transite su ruta. Desde ahora en adelante será la única forma de transporte para quienes desean ir al Centro de Lima desde San Juan de Lurigancho. Se espera que las autoridades tomen las consideraciones del caso y permitan que la ciudadanía obtenga un servicio esperado.

