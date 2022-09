Alex Valera: Al Fateh explicó la ausencia del peruano en los dos últimos partidos por Liga Saudí

Al Fateh explica la ausencia de Alex Valera en los partidos de la Liga Saudí

El último domingo hubo mucha expectativa en nuestro país por el Al Fateh vs Al Hilal. Se enfrentaban dos de los equipos que cuentan con futbolistas peruanos dentro de sus filas. Sin embargo, cuando se conoció la lista de convocados del cuadro local, sorprendió la nueva ausencia de Alex Valera, quien llegó como fichaje estrella.

¿Qué pasó? Se sabe que el delantero no tiene lesiones. Tampoco está envuelto en algún problema extradeportivo. De hecho, debutó en la primera jornada del campeonato, junto a su compatriota Christian Cueva, en el empate sin goles frente a Al Taawon en condición de local. Aquel día jugó 65 minutos.

Y justo cuando muchos esperaban verlo en los siguientes partidos, Alex Valera no apareció en la lista de convocados. Quedó fuera de la goleada 5-0 ante Al Batin y de la derrota 1-0 con Al Hilal del seleccionado André Carrillo.

Es por ello que Infobae se comunicó con una fuente cercana de Al Fateh para conocer por qué el exgoleador ‘crema’ no es tomado en cuenta. “En el partido ante Al Hilal, Alex no fue considerado porque el entrenador no puede jugar con 8 jugadores que no sean saudíes”, nos respondieron.

El cupo de extranjeros terminó marginando a Alex Valera. Y es que, frente a Al Hilal, Al Fateh salió con 7 foráneos: Rinne de Suecia, Vélez de España, Petros de Brasil, Bendebka de Argelia, Cueva de Perú y Saadane y Batna de Marruecos.

Asimismo, le preguntamos sobre el trabajo que viene haciendo el delantero peruano en Al Fateh. “Alex es muy bueno. Le está yendo bien en los entrenamientos. Está haciendo un buen trabajo. En el primer partido le fue bien”, agregó nuestra fuente.

Al Fateh y el seguimiento con Alex Valera para ficharlo

En la actualidad, todos los equipos del mundo tienen área de scout, donde se focalizan en ver nuevos talentos de las diferentes ligas del mundo. Hacen un seguimiento de rendimiento o estadísticas y evalúan no solo el entorno del futbolista, sino las cualidades humanas para que su adaptación al grupo sea la mejor.

Es por ello que, en su momento, el miembro de la comisión de fútbol de Al Fateh le dijo a Infobae cómo llegó Alex Valera a su equipo y dio detalles sobre la duración del contrato.

“Es un contrato de 3 años, nuestro equipo de scouting nos propuso a Alex Valera y como necesitábamos un jugador de esa posición hicimos el contacto”, nos dijo Hassan Aljaber.

Alex Valera y su nuevo valor en el mercado internacional

Según la última actualización de Transfermarkt, Alex Valera tiene un valor en el mercado de 850 mil euros. Su ascenso ha sido bastante rápido, porque en el 2020, cuando jugaba por el Llacuabamba, apenas estaba cotizado en 100 mil euros.

